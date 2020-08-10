宏利香港次季新造業務按年跌13%　料疫後市場回復強勁

宏利香港公布，今年上半年新造業務價值錄得17億港元，按年上半年增長4%，然而第二季新造業務價值為8億港元，按年下降13%，公司解釋，是由於銷情下跌及利率回落所致，公司下半年會集中於健康及危疾保障產品，自願醫保年度化保費等值銷售額亦冀有增長。

宏利香港今年上半年核心盈利為29億港元，按年增長8%；第二季核心盈利為14億港元，按年增長5%。上半年的年度化保費等值銷售額錄得30億港元，按年增長5%；第二季年度化保費等值銷售額錄得14億港元，按年少8%。

今年上半年年度化保費銷售，自願醫保及合資格延期年金保單合佔24%。醫療保障產品年度化保費銷售方面，自願醫保佔重59%。年金年度化保費銷售方面，合資格延期年金保單佔重94%。可扣稅自願性供款（TVC）方面，每個戶口平均每年供款5.4萬港元。

稱下半年擴大代理團隊

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，第二季內因應新冠病毒疫情實施的出入境限制措施，導致內地訪港客戶的銷售額下跌，但來自本地客戶的需求錄得增長，抵銷了第二季年度化保費等值銷售額的部分跌幅，然而他相信今年餘下時間表現會跑贏市場。截至今年第二季，公司代理人數為10,008，按年增13%，但按季轉跌96人，他相信這與港區社交距離活動限制等因素有關，強調下半年會繼續增加代理團隊，冀按年有雙位數增長。

宏利香港首席財務總監梁犖舜表示，相信疫情稍後回復穩定、旅遊限制放寬後，保險市場會回復強勁。

另外，被問到近期美國宣布制裁11位中港官員下，宏利有否改變制裁政策，有否收到就此方面的查詢等，戴明鈞表示，正密切監察相關情況，現階段不適宜評論。