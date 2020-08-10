陸金所推「陸香港」財富管理App　交易費用限時全免

隸屬中國平安（2318）的金融科技公司陸金所，旗下陸國際（香港）正式在香港發布「陸香港」手機App，提供24X7全天候線上財富管理服務。

「陸香港」擁有多項金融科技優勢，支持疫情期間足不出戶即可完成資產配置增值的需求，包括最快於三分鐘內完成全線上開戶流程、線上客服提供清晰指引和幫助等。

此外，「陸香港」在各個環節應用了金融科技，如透過投資偏好問卷瞭解和識別用戶投資風險偏好、通過大數據篩選並推薦基金產品、支援個人化的智能營銷體系，保密和管控用戶的資料等。陸金所香港已持有證監會頒發的1、4、9號牌照。

T+0靈活申贖貨幣基金

陸香港又提供「陸錢寶 LU Wallet」的貨幣基金服務，特點是T+0 靈活申贖、1 港元起投、無投資上限。

客戶授權後，現金餘額可自動轉入貨幣基金，並可以隨取隨用，包括直接以「陸錢寶」認購平台上的其他投資理財產品。

陸金所香港CEO蔡華表示，希望利用金融科技優勢，為香港市場用戶帶來更便捷、更豐富、更智能的財富管理服務。（公司提供）

推出初期交易費用全免

推出初期，「陸香港」平台上所有產品的交易費用皆可享限時全免，並推出迎新獎勵予香港用戶。

陸金所香港CEO蔡華表示，希望利用金融科技優勢，為香港市場用戶帶來更便捷、更豐富、更智能的財富管理服務。除了前線銷售等人工服務由智能系統替代，公司亦透過科技提升中後台營運系統每個環節的效率至最高水平，使陸香港能持續長期以具吸引力的價格為本地客戶服務。