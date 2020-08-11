壹傳媒飆逾330%　恒指揚逾513點　惟25000點得而復失

【16:16】恒指全日升逾500點

恒指收市報24890點，升513點；國指升162點，收市報10153點，成交額為1,143.6億元。

傳媒股全日升勢凌厲，成為市場人士焦點的壹傳媒（0282）全日最高見1.96元，惟午後股價升勢明顯回落，曾一度失守1元，收市報1.1元，升331%。

其他媒體股方面，毛記葵涌（1716）收市報1.55元，升106.7%，明報母企世界華文媒體 （0426）升14.3%，收市報0.32元。經濟日報 （0423）升6.60%，收市報1.13元

由於澳門政府將於明日（12日）起恢復珠海個人及團體旅客簽證，消息刺激賭業股發展，賭業股普遍做好。金沙中國﹙1928﹚收市升9.83% 至32.9元。銀河娛樂（0027）收市升5.5%至59.8元，永利澳門（1128）升6.5%，收市報14.46元。

科技股方面，明日公布中期業績的騰訊（0700）升2.3%，收市報513.5元，阿里（9988）升0.7%，收市報244元，美團（3690）收市報218.4元，跌2.1%。

【15:47】賭業股普遍做好

金沙中國﹙1928﹚升7.66%至32.3元，銀娛﹙0027﹚升4.32%至59.1元，永利澳門（1128）升5.3%至14.3元，新濠國際（0200）升4.94%至16.5元，美高梅（2282）升4.26%至10.2元，澳博（0880）升3.61%至10元。

【15:43】壹傳媒升2.8倍

今日大幅波動的壹傳媒（0282），午後股價升勢明顯回落，最新報0.97元，升280.4%，成交額為41.52億元。

【15:21】現貨金曾失2000美元關 招金挫近5%

金價回落，現貨金曾失守每盎司2,000美元大關，最新報2,002.68美元，跌24.66美元或1.2%，紐約期金每盎司最新報2,012.4美元，跌1.3%。

金礦股亦隨金價回落，招金（1818）跌4.9%，最新報9.18元，山東黃金（1787）跌4.9%，最新報22.35元，中國黃金（2099）跌0.4%，最新報7.89元，紫金（2899）跌4.7%，最新報4.91元。

【15:13】內地股市低收 深成失守13500點

內地股市今日低收，上證收市報3340點，跌30點或1.2%，深成收市報13466點，跌191點或1.4%，滬深300收市報4681點，跌43點或0.9%，創業板收市報2688點，跌46點或1.7%。

亞太區股市方面，日股收市報22750點，升420點或1.9%，澳洲ASX 200指數收市報6138點，升28點或0.5%，台灣加權指數收市報12780點，跌113點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報2418點，升32點或1.4%。

【14:55】九毛九午後倒跌

海底撈（6862）午後續升逾一成，升10.3%至41.7元。

今早創下16.46元新高的九毛九（9922），卻在午後倒跌，最新報至15.1元，跌1.3%。

【14:37】移卡創新高後即掉頭向下

6月1日才掛牌的移卡（9923），今日出現異動，曾高見80元，創新高，其後急回低見47.2元，最新報56.2元，跌16.18%，成交額5.24億元。

【14:06】恒指升幅擴大至逾600點

港股升勢在午後擴大，處於25000點，最新報25024點，升646點；國指最新報10241點，升250點。

【13:07】壹傳媒午後見1.96元 升幅逾5倍

恒指午市升573點或2.35%至24950點。

傳媒股午後開市表現依然強勢，壹傳媒（0282）急升，曾最高見1.96元，市值逾50億元，隨即回落，最新報1.57元，升幅逾5倍，市值逾41億元。

至於電視廣播（0511）微升0.8%，最新報8.89元，市值近39億元。

毛記葵涌（1716）亦超升一倍至133.3%，報1.75元。明報母企世界華文媒體 （0426）亦升104.7%至0.38元。經濟日報 （0423）升16.9%至1.24元。

【12:00】恒指半日升近600點 傳媒股紛紛做好

恒指半日升585點或2.4%至24962點，國指升226點或2.27%至10217點。

傳媒股今早升勢依然強勁，升市「龍頭」壹傳媒﹙0282﹚升268.6%至0.94元，升幅超2倍。成交額中午收市報13.8億元。

毛記葵涌﹙1716﹚升117.3%至1.63元。萬華媒體 （0426）亦升99.4%，升幅近一倍，報0.37元。有線寬頻（1097）升13.5%至0.08元。經濟日報 （0423）升11.3%至1.18元。

彌明生活百貨（8473）亦升106.4%，升幅逾倍至0.32元。九毛九（9922）升4.3%至15.96元。海底撈（6862）升11.8%至42.3元。

另外，金沙中國（1928）升7%至32.1元。銀娛（0027）升4.8%至59.4元。騰訊（0700）升3.18%至518元。

【11:38】壹傳媒高見1元 昨仍是「仙股」

傳媒股齊齊起哄！升市「龍頭」壹傳媒﹙0282﹚升勢未止，一度高見1元，較昨日低見0.075元，累升12倍。該股現升2.88倍，高見0.99元，成交額11.08億元。

明報母企世界華文媒體﹙0685﹚也炒上，現升33.9%至0.375元，成交額357萬元。

毛記葵涌﹙1716﹚亦再升105.3%至1.54元。經濟日報﹙0423﹚升9.4%至1.16元。

【11:12】壹傳媒升超兩倍

壹傳媒﹙0282﹚升超兩倍，現升213%至0.8元。有線（1097）亦升2.7%至0.07元。毛記葵涌﹙1716﹚則維持1.3元。

【10:18】海底撈升逾一成破頂

海底撈﹙6862﹚升11.2%至42.1元，股價破頂。

恒指升幅擴大至581點，報24953點，直逼25000點關。其中，騰訊﹙0700﹚升3.88%，見521.5元，扭轉近日劣勢，成大市上升功臣之一。

壹傳媒﹙0282﹚維持升勢，現升166%至0.68元。毛記葵涌﹙1716﹚亦再升73%至1.3元。

【09:36】港股升500點

港股升勢擴大，恒指現升503點或2.07%至24881點；國指升184點或1.84%，10174點；科指升92點或1.3%，報7269點。

金沙中國﹙1928﹚及銀娛﹙0027﹚分別升4.3%及3.2%，領漲藍籌。

滙控﹙0005﹚一度升逾3%，報34.15元，現報33.65元。騰訊﹙0700﹚升1.79%，報511元。

壹傳媒最新升123%，報0.57元，成交額2.31億元。

【09:31】壹傳媒升逾1倍

壹傳媒現升135%至0.6元，成交額8,890萬元。

【09:23】恒指升近三百點

港股開市造好，恒指開報24662點，升284點或1.17%；國指開報10086點，升96點或0.96%；科技指數開報7217點，升40點或0.57%。

兩日累跌近一成的騰訊﹙0700﹚開報511元，升1.79%，成交額6.91億元。

昨日熱炒的壹傳媒﹙0282﹚今早再有資金追捧，現升76.5%，至0.45元。警方昨日（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查。惟該股昨日炒上，一度炒高逾3倍。

壹傳媒旗下《蘋果日報》於官方FB宣布，今日決定再加印20萬紙，即合共印刷55萬份。