佐丹奴半年轉蝕1.75億元　中期息大減七成　稱無意裁員或減薪

佐丹奴（0709）公布上半年業績，期內股東應佔虧損1.75億元，去年同期盈利為1.61億元，其中僅香港區虧損已佔1.02億元。撇除採納新會計準則及非現金減值撥備7,100萬元，半年虧損1.04億元，每股虧損為11.1港仙，宣派中期息3.1港仙，按年急減七成。

期內集團銷售額14.1億元，按年減少44.4%，毛利率下滑4.7個百分點至54.6%，而網上銷售額增長至1.39億港元，佔集團銷售額的9.8%。

港澳地區銷售額跌52.3%

零售及分銷業務之中，港澳地區銷售額跌52.3%至2.01億元，中國大陸銷售額減少43.5%至2.99億元，亞太其他地區跌49.9%至4.04億元。截至去年12月底，集團擁有過2,187間門市，淨少237間，涉及211萬平方呎零售面積。

佐丹奴表示，鑑於新冠肺炎疫情及及中美關係帶來不確定性，預期下半年營運環境充滿挑戰，雖然高級管理人員已自願減薪，但並無意在可見將來進行裁員或削減一般員工薪金。

集團續指，將大膽關閉表現欠佳的門市，同時將更多資源調配到網上和加盟商業務，迅速數碼化其經營方式，為反彈做好準備，集團對香港區市場並不樂觀，因其店舖租金仍高於所有其他市場，除非大幅減少租金，否則集團於不久將來將縮減其香港業務。