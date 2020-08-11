【虛擬銀行】livi bank明日開業　 存款首50萬元年利率0.5厘

中銀香港（2388）、京東數科及怡和集團的合資組成的虛擬銀行「livi bank」明日（12日）開業，主打電子支付功能，是首間虛擬銀行採用銀聯二維碼付款。開戶申請者需要在livi網站登記後，將透過電郵收取邀請碼，其後需於其手機所屬的應用程式商店下載livi手機應用程式，並輸入邀請碼以展開戶口申請程序，目前不提供實體銀行卡、定期存款產品，亦無貸款產品。

虛擬銀行「livi bank」客戶戶口首港幣50萬元，存款年利率0.5%，過後的存款金額利率則為0.01%。

客戶可透過「轉數快」（FPS）作即時轉帳及收款，以及透過電子直接付款授權（eDDA）從現有銀行戶口轉帳至livi戶口。該行提供活期儲蓄，客戶戶口首50萬元，存款年利率0.5%，過後的存款金額利率則為0.01%。

支付方面，該行引入「Shake Shake」功能，客戶需使用銀聯二維碼付款購物，再輕輕搖動手機，便可搖出獎賞，客戶每日可贏取多至3次獎賞，並於下次購物時使用。至於具體獎賞的計算機制，管理層未明確交代，只透露視乎消費金額，有一個隨機的「surprise（驚喜）」，舉例稱試過買咖啡獲得4元獎賞。

該行推出迎新獎賞，成為livi客戶可即時獲100元，該行亦設推薦計劃，客戶推薦首10位親友成為livi客戶，每成功推薦1位，推薦人便可獲100元額外獎賞，迎新獎賞及推薦計劃的推廣期直到10月31日。

去年5月管理層見記者時曾表明該行初期將主打基本金融服務，包括存貸服務，舉例提供低至數千元的小額貸款。livi行政總裁孫大威今在視像會議被問到該行會否提供貸款產品，他表示，該行還是客戶最常用的「支付」作為起步，隨着電子二維碼接受程度大幅提高，在此過程中該行更注重客戶在使用過程中得到樂趣及相應優惠，後續會有不同產品計劃陸續公布。

livi規模達150人

對於該行未開業，管理層頻頻變動，孫大威解釋，該行作為初創企業，人員有變動屬正常，目前該行規模有150人，客戶私隱方面，該行在香港設有獨立的數據中心。該行在新聞稿中補充稱，自今年5月起已進行沙盒測試，由股東公司的員工為livi手機應用程式及服務作各種測試。如客戶需要幫助，livi香港客戶服務團隊可透過即時網上對話及熱線服務，24小時為客戶提供支援。該行強調，明白到客戶注重資料及存款的安全，因此資訊安全監控中心全天候24小時運作，採用應用程式加密、生物認證及向客戶發送即時付款通知。