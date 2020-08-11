壹傳媒股價今日飆逾300%　連升2日市值累增11倍

壹傳媒（0282）創始人黎智英在本周一（10日）因涉嫌違反「港版國安法」被警方逮捕，可是該公司股價卻連升2日，今日升幅更超過300%。以今日收市價計算，公司市值達到29億元。

壹傳媒今日收市報1.1元，較上一交易日上漲331.37%；並且在連續兩個交易日內累計上漲逾1,000%。

據壹傳媒旗下報紙《蘋果日報》指出，當天淩晨時分就有部分市民在旺角地區的報攤前排隊等候購買該報，對此該公司將決定將報紙的印刷量增至55萬份。

香港警方逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英等10人後，有消息稱8月11日凌晨有香港市民排隊購買該公司旗下報紙《蘋果日報》。（Reuters）

黎智英周一因涉嫌違反「港版國安法」被香港警方逮捕，其兩個兒子黎見恩與黎耀恩，以及多名壹傳媒高層也因涉不同罪名被警方逮捕，此事引發外界廣泛關注。

比如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天在社交媒體《Twitter》上發文稱，他對黎智英被捕一事深感不安，因為此事表明北京剝奪香港自由並侵蝕了港人的權利。

+ 6 + 5 + 4

對此中國外交部發言人趙立堅在今日在例行記者會上回應稱，蓬佩奧近期一再就涉港問題發表錯誤言論，對中國依法維護自身國家正當安全的正當之舉說三道四，這些政治謊言毫無事實依據，中方已多次表明嚴正立場。

另據「港版國安法」內容顯示，勾結外國或境外勢力危害國家安全罪一般可判3年以上、10年以下的有期徒刑，若罪行重大，可被判10年以上有期徒刑或無期徒刑。