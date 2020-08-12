恒指揚逾300點　滙控領軍全日漲近5%　騰訊等放榜升逾1%

【16:00】恒指全日升逾300點

恒指收市報25228點，升337點；國指升59點，收市報10213點。科指跌121點或1.71%，收市報7008點。

傳媒股表現先升後跌，壹傳媒﹙0282﹚跌破四成至40.9%，收市報0.65元；毛記葵涌﹙1716﹚跌近四成至36.7%，收市報0.98元

經濟日報（0423）收市報1.1元，跌2.65%。萬華媒體（0426）收市報0.21元，跌14.4%。

銀行股個別發展，滙控﹙0005﹚，全日表現升勢強勁，收市報35.7元，漲近5%，成交額28.3億元。恒生（0011）升5%，收市報126.1元；中銀香港（2388）升近至3.67%，收市報22.6元。

國泰（0293）上半年雖轉蝕98.65億，但無阻股價升勢。全日最高見5.96元，收市報5.88元，升12%，成交額4.18億元。

騰訊﹙0700﹚今日表示先跌後回升，收市報1.36%至520.5元。小米集團﹙1810﹚升0.26%至15元；「ATMX」中的阿里巴巴﹙9988﹚跌0.24%至243.4元；美團點評（3690）亦表現欠佳，收市報前跌2.01%至214元。

【15:51】滙控升逾半成

滙控﹙0005﹚持續發力，最新升5.4%，高見35.95元，成交額26.59億元。

恒指現升374點，報25265點。

【15:21】壹傳媒及毛記葵涌跌勢加劇

壹傳媒﹙0282﹚倒插至44.5%，現報0.61；毛記葵涌﹙1716﹚跌近四成至37.4%，報0.97元。

滙控（005）升勢持續，升逾4%，現報35.5；恒生（0011）升4.9%，現報125.9；中銀香港（2388）升近至3.67%，現報22.6；長實（1113）升3.61%，至42元以上。

恒指現升288點，報25179點。

【14:44】毛記葵涌午後跌近兩成半

傳媒股個別發展，壹傳媒﹙0282﹚跌8.18%，現報1元；毛記葵涌﹙1716﹚跌近兩成半至24.5%，報1.17元；經濟日報（0423）現報1.1元，跌0.88%。萬華媒體（0426）升10%，現報0.27元。

【14:17】港股升逾200點

恒指升幅擴大，現漲244點或0.98%，報25135點；國指升40點或0.4%，報10193點；科指則挫149點，報6980點，失守7000點大關。

滙控（005）漲逾4%，重返35元以上；恒生（011）升4.3%；中銀香港（2388）升近3%；長實（1113）升2.3%，至42元以上。

科技指僅騰訊﹙0700﹚有得升，惟升幅僅0.29%，其他股全見紅。

【14:07】港股跌轉升

港股由跌轉升，恒指現升12點，報24903點。

滙控﹙0005﹚漲3%至35.15元，成表現最佳成份股。同系恒生﹙0011﹚亦升2.9%至123.5元。

國泰﹙0293﹚績後股價造好，現升10.7%，高見5.81元。

【13:00】國泰公布業績後逆市升逾一成

恒指午後跌幅擴大，跌104點或0.42%至24786點。

傳媒股午後個別發展，壹傳媒﹙0282﹚升逾一成至12.7%，現報1.24元；萬華媒體（0426）升近兩成至18%，現報0.29元；毛記葵涌﹙1716﹚跌10.3%，報1.39元；經濟日報（0423）現報1元，跌3.54%。

國泰航空（0293）公布上半年業績，半年轉蝕98.65億元。股價在午後表現升幅擴大，升逾一成至12%，現報5.88元。滙控﹙0005﹚，午後表現升勢持續，現報35.1元，漲2.9%，成交額16.4億元。

紫金礦業（2899）跌逾一成至11.2%，報4.36元；招金礦業（1818）跌.7.66%至8.43元。

騰訊﹙0700﹚午後升0.09%，現報514元。

【12:00】恒指半日微跌47點 傳媒股個別發展

恒指微跌47點或0.19%，報24842點。 科指跌244點或3.43%，報6884點。

傳媒股今早個別發展，壹傳媒﹙0282﹚升近兩成至18.1%，收報1.3元；萬華媒體（0426）收報0.29元，升18%；毛記葵涌﹙1716﹚收報1.55元，無升跌；經濟日報（0423 ）收報1.09元，跌3.54%。

騰訊﹙0700﹚今放榜，股價早段先跌後回升，收報0.77%至517.5元。四大科技股中，除騰訊外，受投資者寵愛的阿里巴巴，美團點評，小米集團今早皆跌。

阿里巴巴﹙9988﹚跌1.14%至241.2元；美團點評﹙3690﹚跌3.75%至210.2元。小米集團﹙1810﹚跌2.26%至14.6元；

受惠於俄羅斯成功研發全球首款新冠肺炎疫苗的利好消息影響，國泰航空（0293）業績前急升近一成至9.3%，中午收報5.74元。

滙控﹙0005﹚收報35.3元，升3.5%，成交額16.1億元。

金價失守1900元大關，紫金礦業（2899）跌逾一成至11.4%，報4.35元；招金礦業（1818）跌7.4%至8.45元。

【11:40】滙控漲近4%

滙控﹙0005﹚大升支撐大市，現報35.35元，漲3.7%，成交額15.46億元。

【11:25】國泰績前急彈近一成

國泰﹙0293﹚今日公布業績，急彈近一成，最新報5.74元，升9.3%，成交額1.81億元。

俄羅斯早前搶先核准2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，航空股普遍逆市造好。

【10:39】肺炎疫苗消息利好航空股發展

俄羅斯成功研發全球首款新冠肺炎疫苗，消息利好航空股發展。國泰航空（0293）報5.64元，升7.42%；中國國航（0753）報5.19元，升1.76%；中國南方航空（1055）報3.82元，升1.59%；中國東方航空股（0670），報2.96元，升0.68%；北京首都機場（0694）報5.73元，升3.61%。

傳媒股方面個別發展，壹傳媒﹙0282﹚現報1.16元，升5.45%；萬華媒體（0426）現報0.27元，升10.%；毛記葵涌﹙1716﹚現報1.32元，跌14.8%；經濟日報（0423 ）現報1.09元，升3.54%。

紫金礦業（2899）跌逾一成至10.9%，報4.37元；招金礦業（1818）跌8.32%至8.37元。

騰訊﹙0700﹚跌0.68%至510元。

恒指現跌42點或0.17%，報24848點。

【09:55】金礦股全線急跌

現貨金失守1900美元，黃金股概念板塊全線下跌，價值黃金（3081）跌3.89%至45.9元，紫金礦業（2899）跌5.49%至4.64元，中國黃金國際（2099）跌8.15%至7.32元，招金礦業（1818）跌7.11%至8.48元，SPDR金ETF（2840）跌4.06%至1393.5元，恒生人幣金ETF（83168）跌3.91%至33.4元。

【09:46】現貨金失守1900美元大關

現貨黃金繼創七年最大跌幅後，再失守1900美元/盎司大關，盤中大跌逾1%，現貨白銀亦跌2.5%。

【09:45】傳媒股升勢持續

恒指現跌83.2點或0.33%，報24807點。

騰訊﹙0700﹚跌1.16%至507.5元。滙控﹙0005﹚升2.78%至35元。

個別傳媒股炒風未止，壹傳媒﹙0282﹚現報1.4元，升28.1%；毛記葵涌﹙1716﹚現報1.8元，升17.4%。萬華媒體（0426）現報0.33元，升32%。 經濟日報（0423 ）現報1.15元，升1.7%。

【09:34】壹傳媒再飆五成

壹傳媒﹙0282﹚升幅擴大，現報1.67元，大升51.8%，成交額2.49億元。

證監會表示，因應壹傳媒近日股價及成交量大幅上升，證監會一直監察，並將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動。

恒指報24820點，挫70點。

【09:29】恒指輕微低開

港股輕微低開。恒指現跌22點或0.09%，報24868點；國指跌40點或0.4%，報10113點；科指跌42點或0.6%，報7086點。

騰訊﹙0700﹚今日放榜，開市升1.26%，報520元。

個別傳媒股炒風未止，壹傳媒﹙0282﹚開市報1.4元，升27.3%；毛記葵涌﹙1716﹚開市報1.8元，升16%。