路透社︰美國制裁委內瑞拉　導致一家中委合資公司倒閉

根據一份來自新加坡當地法院的文件內容顯示，一家名為CV Shipping Pte Ltd的中委合資航運公司在美國對委內瑞拉實施制裁後倒閉，其中委方失去了三艘超大型油輪的控制權。

美國政府於2019年1月對委內瑞拉國有石油公司採取制裁，導致該公司石油出口量大減。（Reuters）

據英國路透社8月12日報道，根據該份文件內容顯示，該公司是由中國石油天然氣集團（CNPC）與委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）在新加坡合資成立的公司，目的是為了將委內瑞拉出口的石油運往中國或其他國家，但美國政府採取的制裁措施導致該公司蒙受數百萬美元的損失，因此最終中方宣佈該公司破產。

此外中方股東中國石油天然氣集團在今年1月至2月期間取得了這家合資企業旗下三艘超大型油輪的控制權，它們的名字分別為Junin號、Boyaca號和Carabobo號並且每艘油輪最多可裝載200萬桶原油。

對此報道指出，委內瑞拉國有石油公司在失去這三艘油輪的時候正好趕上美國加大對馬杜羅（Nicolas Maduro）政府的制裁力度，導致這家公司更加依賴自己的航運艦隊，截至目前該公司保留住了合資企業的第四艘超大型油輪Ayacucho號。

據瞭解，2019年1月28日，美國政府宣佈對委內瑞拉國家石油公司實施制裁，此舉主要限制美國企業與該公司購買原油和銷售煉化產品的交易。

同年8月6日，美國政府決定凍結馬杜羅政府在美資產並表示「將使用所有適當工具終結委內瑞拉總統馬杜羅的統治」。

但此舉並未完全切斷委內瑞拉的石油出口，此後美方曾對一些未停止與委內瑞拉做石油交易的企業以及為委方提供航運服務的企業予以過制裁。