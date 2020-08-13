美股未來走勢　高盛︰由兩大關鍵因素決定

由於中國視頻分享應用TikTok引發的爭端，中美之間不斷升溫的緊張關係再度升溫，並因美國對香港的制裁而進一步升級。但目前，中美之間的緊張關係似乎已退居次要地位。高盛（Goldman Sachs）分析師列出了關鍵資產對各種貿易戰情景的預期反應，包括提高關稅。

綜合媒體8月12日報道，高盛表示，關稅戰升級和11月美國總統大選結果將是左右未來股市的兩大關鍵因素。高盛稱，如果美國對華關稅提高100億美元，預計將導致標普500指數下跌1.2%，中國股市下跌2.2%，而人民幣兌美元匯率將升值0.7%。

美股在3月觸底大幅反彈後，面臨下跌風險。（視覺中國）

高盛指出，與關稅威脅本身相比，標普500指數1.2%的跌幅已經足夠顯著，因為美國增加100億美元的關稅只會佔到企業利潤的0.5%。這種不相稱的反應源於中國報復的威脅和貿易政策的更大風險。相反，關稅收入減少300億美元將導致標普500指數預計上漲4%。

高盛分析師Dominic Wilson和Vickie Chang稱，這些預估情境同樣適用於11月美國總統大選結果。高盛認為，特朗普（Donald Trump）連任可能會看到關稅持續升溫、加劇的擔憂，尤其是考慮到在過去幾個月裏，中美關係一直處於緊張狀態。

高盛稱，雖然拜登（Joe Biden）當選後不太可能改善中美關係的前景，但新政府不太可能將關稅威脅視為首選武器，而可能對中美關係傾向採取更加多邊方式。

高盛特別指出，若拜登將其貿易政策轉彎、可能減輕企業所得稅可能的變動對美國股市造成的壓力。