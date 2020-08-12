【小米10周年】雷軍：做長期有價值的事情　和時間做朋友

小米（1810）十周年，創辦人雷軍昨晚發表歷時3小時的演講，為小米定下三大鐵律，並就此發布三款紀念產品，包括小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版、以及全球首款量產的小米透明電視。雷軍談及未來策略時表明：「做長期有價值的事情，和時間做朋友。同時，戰略上穩打穩扎，不要冒進。」

由於疫情，雷軍指小米本來打算辦一場盛大活動，但只能取消，改為辦一場演講，紀念這個重要日子。雷軍說，十年前和一群小伙伴創辦了小米，當時國內的手機市場，一類是Nokia、Samsung這樣的巨頭，另一類是國產手機「中華酷聯」如中興，還有一類是鋪天蓋地的山寨手機，於是小米有了「做全球最好的手機，只賣一半的價錢，讓每個人都買得起」的夢想。

雷軍在演講中，為小米定下三大鐵律，即「技術為本、性價比為綱、做最酷的産品」。他解釋，技術為本，代表小米在攀登技術的高峰路上永不止步，這是未來十年小米專注於硬核科技的態度；性價比為綱，是小米的核心戰略。把不可能變成可能，堅持做最酷的産品，是小米永恒的追求。

雷軍在演講中，為小米定下三大鐵律。（小米圖片）

小米10至尊紀念版携硬科技

是次發佈的小米10至尊紀念版，有多項黑科技，包括快充技術可以達到120W秒充；120倍變焦的鏡頭。

中高端市場之外，小米亦重視大眾市場，為此推出Redmi K30至尊紀念版「致敬性價比」，售價由1999元起，與小米初代手機的起售價相同。值得一提，Redmi K30 5G起售價1999元人民幣，是中國市場上第一款定價在2000元下的5G手機。

小米透明電視，為全球首款量産透明電視。（小米圖片）

推出全球首款量産透明電視

小米同時發布了小米電視大師系列第二款超高端産品——小米透明電視，為全球首款量産透明電視。雷軍形容，「堅持做最酷的產品，才是小米永恒的追求。做用戶心中最酷的公司，這就是小米的願景。」三件產品並總結了小米三大鐵律：「技術為本、性價比為綱、做最酷的産品」。

談到面向未來的發展策略，雷軍指有三條策略，一是重新創業，大膽啟用創業型人才；二是「互聯網+製造」，堅持用互聯網賦能製造業；三是行穩致遠，所有事情用十年的長度來看，「做長期有價值的事情，和時間做朋友。同時，戰略上穩打穩扎，不要冒進」。