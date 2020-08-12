【騰訊業績】騰訊次季non-IFRS純利升28%　勝預期

騰訊（0700）公布次季業績，截至6月底止3個月，非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年上升28%，至301.53億元（人民幣．下同）；收入按年上升29%，至1,149億元，利潤和收入都超出市場預期。

按三大業務分類計，增值服務收入按年增長35%，至650億元。其中，網絡遊戲收入增長40%，至382.88億元，受惠《和平精英》及《王者榮耀》手遊收入推動。社交網絡收入受惠虎牙併表，增長29%，至267.14億元。

騰訊指，隨著經濟活動復蘇，通過小程序產生的交易額按季有所回升，並推出了一項免費且簡單易用的小程序功能「小商店」，助力長尾商家建立及運營線上店舖，為商戶提供訂單管理、售後服務及直播等多種能力。

調查機構Sensor Tower指，7月份騰訊旗下《PUBG Mobile》及《王者榮耀》營收全球排名頭兩位。（官方圖片）

支付解決方案需求上升

金融科技及企業服務收入則上升30%，至298.62億元。

這分部收入按季亦上升13%，主要反映中國內地消費意願復蘇，從而帶動商業支付、社交支付及雲服務的收入增加。

騰訊指出，次季度商戶對支付解決方案的需求上升，尤其是在零售及餐飲等行業。雲業務方面，線下項目的交付工作尚未在第二季完全恢復，但與金融機構及公共服務領域客戶簽訂了重大合同，同時擴大了在醫療、教育、會議及展覽等新興垂直領域的業務。

汽車及消費電子品牌等廣告開支上升

網絡廣告業務亦按年增長13%，至185.52億元。

其中，社交及其他廣告收入增長27%。至152.62億元，主要由於流量上升及價格較高的視頻廣告的佔比上升，推動移動廣告聯盟收入增長，亦受惠於微信朋友圈因廣告庫存及曝光量增長而帶動收入的增加。

騰訊表示，次季廣告主行業更趨多元化，電商及教育行業廣告主重度推廣618促銷及暑期課程，汽車及消費電子品牌等廣告主亦隨消費回升而增加廣告開支。公司又指，在7月推出了整合的廣告投放管理平台，廣告主可通過該平台更有效率地在騰訊所有資源位投放廣告，包括移動廣告聯盟，新平台亦將增強競價效率及為廣告主提供更精準的定向投放服務。

社交廣告方面，騰訊指出，微信廣告資源（尤其是朋友圈）推動了廣告曝光量迅速增長，又認為微信生態正重新定義中國的網絡廣告，讓廣告主可在其私域，例如公眾號及小程序，與用戶建立關係，使其投放可有效維護長遠而忠誠的客戶關係，而非只是單次交易的廣告投放。