銀娛半年轉蝕28.5億　不派中期息　呂志和讚澳門政府抗疫出色

銀娛（0027）公布中期業績，截至2020年6月底止六個月，上半年由盈轉虧，股東應佔虧損為28.56億元，去年同期則為溢利66.8億元；經調整EBITDA為10.87億元，按年大跌86.9%；每股虧損65.9仙，不派中期息。

期內，上半年收入錄得62.23億元，減年減少76%；當中第二季度收入大幅下跌，錄得11.53億元，按年下跌91%，按季下跌77%。按管理層基準計算的博彩收益總額為60.06億元，按年下跌80%。其中，中場博彩收益總額按年下跌80%至29.53億元；貴賓廳博彩收益總額按年下跌81%至27.90億元；角子機博彩收益總額按年下跌78%至2.63億元。

主席呂志和在業績報告上，澳門和銀娛在今年第二季度仍然是困難重重，又提到應對疫情的限制措施令旅客數量和收入均顯著減少，集團在收入低迷及持續應付龐大員工開支的情況下，第二季度經調整EBITDA錄得虧損14億元。

呂志和讚揚澳門政府在疫情之下繼續出色地展示其積極和果斷的領導能力，認為今年4月9日起澳門再沒有新的新冠肺炎本地傳染個案，紀錄令人振奮。他又指，銀娛不希望裁減人手，樂見幾乎集團所有成員都自願作出貢獻，包括全體董事會成員放棄收取董事袍金、管理層參與無薪假期安排，以及不少員工參與特設家庭關愛彈性休假計劃。