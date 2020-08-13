銀保監主席郭樹清：中國銀行業今年將處置3.4萬億不良貸款

中國銀保監會主席郭樹清接受《新華社》訪問時表示，預計中國銀行業今年將處置3.4萬億元（人民幣‧下同）的不良貸款，相關規模的借貸風險會延後暴露。

郭樹清表示，目前中國經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計2020年全年中國銀行將處置3.4萬億元的不良貸款，高於2019年的2.3萬億元，此外2021年處置力度還會加大，因為很多貸款存在延期現象，一些問題屆時會暴露出來。

他指出，面對這些風險應做好兩個方面，一方面是做實資產質量分類，敦促督促銀行運用預期信用損失法評估貸款風險以真實反映企業經營變化，另一方面是要備足抵禦風險「彈藥」，要求銀行補足資本，提前加大撥備提取，提高未來風險抵禦能力，同時監管部門應嚴控增量風險，減少貸款損失。

由於新冠肺炎疫情在全球範圍內仍未得到有效控制，因此預計中國經濟在未來一段時間內仍會受到其負面影響。（Reuters）

此外他還強調，新冠肺炎疫情不會改變中國對外開放大趨勢，中方會繼續深化金融領域關鍵性改革，支持直接融資以及完善銀行保險機構公司治理等，將深化改革與化解風險、完善治理進行結合。

另據中國銀保監會公佈的數據顯示，截至2020年今年6月底，中國銀行業不良貸款率為1.94%，較3月底的1.91%出現上升；上半年不良貸款總額增加3,229億元，已接近2019年全年3,881億元的不良餘額增幅。