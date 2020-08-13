調查﹕25%在美中資企業　稱受CFIUS擴審查範圍影響

根據美國中國總商會（CGCC）12日發佈的《2020年在美中資企業商業調查報吿》顯示，成員企業在美國進行的投資為當地帶來了就業機會並且為美國帶來了經濟效益，但由於美國政府擴大外國投資委員會（CFIUS）審查範圍等做法，導致超過25%的中國企業在美投資受到影響。

據《新華社》報道，該份報吿指出，截至2019年，成員企業在美投資超過1,230億美元，在美直接僱傭約22萬名員工，間接支持美國各地超過100萬個就業崗位，為美國帶來了經濟效益，同時中國企業通過在美設立辦事處以及興建工廠等做法，幫助當地企業獲得新的機遇以及額外的收入來源。

此外有51%受訪企業認為美國是中國企業的優先投資目標之一，這說明中國企業仍將美國視為重要投資目的地，但由於美國擴大外國投資委員會審查範圍等做法，有超過25%的中國企業在美投資受到影響，這些企業將調整投資計劃甚至總體業務戰略。

中美兩國的經貿關係過去一直被外界認為是中美關係的「壓艙石」。（Reuters）

據瞭解，美國中國總商會成立於2005年，總部位於美國紐約市，成立目的是為促進中美兩國商業交流與合作，該機構擁有近1,500家會員企業，包括中資企業及與中國有業務往來的跨國企業和美國當地企業。

另一方面，美國外國投資委員會隸屬於美國財政部，該委員會有權力阻止或取消涉及外國投資者的交易，比如在2017年曾叫停過螞蟻金服以8.8億美元對美國匯款機構速匯金發起的收購，原因是「此舉對國家安全構成威脅」。

在美國國會2018年8月通過《外國投資風險審查現代化法案》（FIRRMA）後，該委員會審查範圍得到進一步加大，與房地產以及涉及個人數據的交易均成為其審查對象。