愛奇藝稱遭美證監會調查　盤後曾大瀉近兩成　傳回歸港股上市

在美國上市的中國企業愛奇藝，公佈了截至2020年6月30日的第二季度未經審計的財務報吿——2020年第二季度愛奇藝總營收達到74億元人民幣（約合10億美元）。

早前有內地媒體報道，指愛奇藝正與銀行洽談在港二次上市事宜。公司最新表示，美國證券交易委員會（SEC）正在對其進行調查。

新浪財經8月14日報道，愛奇藝8月13日表示，SEC尋求獲得2018年1月以來的財務和運營記錄，還尋求獲得與做空機構Wolfpack Research在4月報吿中提到的收購和投資相關的文件。2020年4月，愛奇藝被Wolfpack Research做空，後者稱愛奇藝2019年收入被誇大。對此，愛奇藝曾表示，做空報吿引用數據與結論嚴重失實，公司對所有不實指控堅決否認。

2018年3月，愛奇藝在美國那斯達克掛牌正式上市。（視覺中國）

愛奇藝稱，該公司正配合調查，並已聘請顧問進行內部審核。該公司無法預判SEC調查的持續時間和結果。

愛奇藝在發佈二季度業績同時公佈的聲明中稱：「這些專業顧問一直在檢查公司賬目和記錄，並實施測試程式，他們認為這對評估Wolfpack報吿中的關鍵指控是必要和適當的。」評估將包括「會計政策分析，以及對該公司是否捏造訂單及虛增收入和/或費用的分析」。

消息傳出後，愛奇藝股價盤後一度大跌19%。該公司股價8月13日收跌2.43%，報21.68美元。該股2020年以來累計上漲了2.7%。

在美國上市的中概股受瑞欣咖啡財務造假事件的影響，保受質疑。據路透社早前報道，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，來自中國和其他國家的不符合會計準則的公司將在2021年底前從美國證券交易所退市。

此外，美國財政部在其官網發佈總統金融市場工作組《關於保護美國投資者防範中國公司重大風險的報吿》，針對包括中國在內的美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）無法實施檢查的轄區，建議對來自這些轄區的公司提高上市門檻，加強資訊披露要求，強化投資風險提示。