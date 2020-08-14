麥肯錫：疫情對經濟損害超世界大戰　特朗普稱將引領全球復蘇

新冠肺炎疫情對全球經濟的破壞性影響，已是各方不能忽視的事實，美國總統特朗普（Donald Trump）卻認為美國能夠引領全球經濟復甦。

綜合媒體8月14日報道，麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）最近一份研究稱，新冠肺炎疫情造成的生產中斷可能給全球經濟造成的損失，是假設的全球軍事衝突造成損失的兩倍。在一份題為《全球價值鏈中的風險 恢復力和再平衡》的報吿中，麥肯錫的分析師們所考慮的經濟衝擊源於廣泛的可能性事件——從網絡攻擊和貿易爭端到軍事衝突和流行病——而且在頻率、準備週期以及影響的性質方面各不相同。

研究表明，假設的世界大戰可能造成約15萬億美元的損失，而新冠肺炎疫情給全球經濟造成約30萬億美元的損失。這份報吿說，勞動密集型價值鏈受流行病的影響最大。至於各個行業，這場疫情對服裝業的影響最嚴重，服裝業佔就業的最大比例，在全球提供至少2,500萬個就業崗位，緊隨其後的是航空航太、傢俱和石油產品等。

疫情的美國，經濟很蕭條。圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

此外，據《央視新聞》報道，根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，新冠肺炎大流行導致全球經濟每月損失3,750億美元，未來兩年累計經濟損失超過12萬億美元。

當前，拉丁美洲和加勒比海地區正成為全球疫情爆發的新震中。聯合國（UN）警吿稱，該地區部分國家名列全球新冠肺炎疫情感染率最高的國家之中。同時，高盛集團（Goldman Sachs）分析稱，新冠肺炎疫情在拉丁美洲的爆發，還將導致該地區部分國家的經濟遭遇「歷史性衰退」。

在各方都對全球經濟感到焦慮之際，特朗普表示，美國正引領全球經濟和金融市場復甦。

據《新浪財經》報道，特朗普在8月12日的新聞發佈會上表示，「我們的經濟顯著好於歐洲——人們必須非常瞭解這一點。」特朗普還吹捧了美國股市——美國股市近幾個月的反彈「大大領先於世界」，自3月以來美股市值增加了9萬億美元，這是聞所未聞的數字。特朗普說，股市反彈預示著V型復甦。