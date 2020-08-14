中國統計局：7月生產復甦　市場需求回暖

中國國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，中國國家統計局新聞發言人付淩暉介紹今年7月份國民經濟運行情況。付淩暉表示，7月份中國國民經濟繼續穩定恢復，生產供給繼續復甦，市場需求逐漸回暖，就業物價總體平穩，國民經濟運行保持穩定恢復態勢。

一、工業生產平穩增長

7月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，增速與6月份持平；按月增長0.98%。1月至7月，全國規模以上工業增加值按年下降0.4%，降幅比1月至6月收窄0.9個百分點。

1月至6月，全國規模以上工業企業實現利潤總額25,115億元（人民幣‧下同），按年下降12.8%，降幅比1月至5月份收窄6.5個百分點；6月份，規模以上工業企業實現利潤總額按年增長11.5%，增速比5月份加快5.5個百分點。

二、服務業生產加快恢復

7月份，全國服務業生產指數按年增長3.5%，較6月份上升1.2個百分點。1月至7月，服務業生產指數按年下降4.7%，降幅比1月至6月收窄1.4個百分點。

7月份，服務業商務活動指數為53.1%，處於臨界點以上。

中國上月全國規模以上工業增加值按年增長4.8%。（資料圖片）

三、 商品零售月度按年增速由負轉正

7月份，社會消費品零售總額32,203億元，按年下降1.1%，降幅比6月份收窄0.7個百分點；按月增長0.85%。

1月至7月份，社會消費品零售總額204,459億元，按年下降9.9%，降幅比1月至6月份收窄1.5個百分點。

四、固定資產投資降幅持續收窄

1月至7月，全國固定資產投資（不含農戶）329,214億元，按年下降1.6%，降幅比1月至6月收窄1.5個百分點；7月份按月增長4.85%。

分領域看，基礎設施投資按年下降1.0%，製造業投資下降10.2%，降幅分別比1月至6月份收窄1.7、1.5個百分點；房地產開發投資增長3.4%，比1月至6月加快1.5個百分點。

全國商品房銷售面積83,631萬平方米，按年下降5.8%；商品房銷售額81,422億元，下降2.1%。

1月至7月，新開工項目計劃總投資按年增長15.8%，投資到位資金增長2.1%。

五、居民消費價格基本平穩

7月份，全國居民消費價格按年上漲2.7%，漲幅比6月份擴大0.2個百分點；按月上漲0.6%。1月至7月，全國居民消費價格按年上漲3.7%，漲幅比1月至6月回落0.1個百分點，總體保持平穩。

7月份，全國工業生產者出廠價格按年下降2.4%，降幅比6月份收窄0.6個百分點；按月上漲0.4%。工業生產者購進價格按年下降3.3%，降幅比6月份收窄1.1個百分點；按月上漲0.9%。1月至7月，全國工業生產者出廠價格和工業生產者購進價格按年分別下降2.0%、2.7%。