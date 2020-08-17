財經加零一．足本重溫｜美團大熱倒灶　溫傑：恒指公司唔止睇市值

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（17日）嘉賓是光大新鴻基財富管理策略師溫傑。

恒指季檢後，阿里巴巴（9988）、小米集團（1810）、藥明生物（2269）獲納入恒指成份股；而大熱的美團（03690）卻倒灶。溫傑與主持許世豪及鄧蕙琳，分析今次的結果，如何影響後市的表現。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會直播。

恒指公司上周宣布季檢結果，美團（3690）大熱倒灶，光大新鴻基財富管理策略師溫傑深感認同，更笑言是「成地眼鏡碎」，美團每日成交活躍，市值逾萬億，相比比較低市值的恒指成份股高十多倍，甚至以流通市值計，美團比阿里有更高市值。

不過，溫傑指美團正正是教科書式例子，反映了恒指公司不單止視乎市值、成交，還會留意有沒有「水份」。目前美團市盈率達400倍，估值相當高，若然「染藍」後不幸急插，會大幅拖累恒指表現。故此，他相信恒指公司要觀望美團盈利相對穩定時，估值相對不太昂貴，才會安排「染藍」。溫傑又指，難言美團何時可獲納入恒指，只能觀乎美團自己是否努力，盈利上升並拉低市盈率，「染藍」的機會便增加。

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