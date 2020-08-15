巴菲特上季破戒吸巴里克黃金　沽三大銀行及四大航空持股

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦公司巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）在周五 （14 日）披露，上季首度吸納金礦企業巴里克黃金公司（Barrick Gold），同時清空手上三大銀行、西方石油及美國四大航空公司的持股，蘋果（Apple Inc）就持股不變，仍佔總投資資產約44%。

據外媒統計，巴郡在收市後公布的第二季投資組合變化，顯示持有2,090萬股巴里克，相當於1.2%股權，市值為5.65億美元（美元 ‧ 下同）。巴里克股價在市後時段升逾7%。股票投資方面，巴郡的股票投資價值增加了15%，至2,024億元，跑輸美股標準普爾指數的20%升幅。

巴菲特以往對於持有黃金或金礦股有保留，指相關產業比不上有生產力的公司。巴菲特雖曾在1997年持有1.297億盎斯的白銀，但很快就選擇沽出。近數周的金價急升至紀錄高位，可能改變巴菲特對相關股票的看法。不過，有關變動都可能是巴郡的兩名投資經理作出。

另外，巴郡在第二季減持富國銀行股份26%至2.376億股，減持摩根大通股份62%至2,220萬股，並沽清尚餘的190萬股高盛。而巴菲特亦早在5月時披露將減持美國四大航空股，因認為全球航空業正在改變。第二季後，巴郡增持了美國銀行的股票，在7月至8月初期間持股至少有20億美元。

此外，巴郡都沽清了Burger King母企Restaurant Brands International股份。