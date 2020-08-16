小數據．小菲｜壹傳媒熱炒　傳媒老闆越老越夠薑？

所謂「十年不發市，發市當十年」，壹傳媒(0282)過去一星期成為市場焦點，在主席黎智英上周一﹙10日﹚因涉嫌違反國安法被捕，股價竟然意外地逆市狂升，單日成交更超越阿里巴巴(9988)，箇中原因眾說紛紜，亦引起證監會的密切監視。

壹傳媒今年六月變成「仙股」，卻於上周二度盤中爆升至1.96元的12年新高，周五收市報0.4元，市值回落至約十億元。在海量的事後分析中，較少人談及的問題是，黎智英會否趁機賣股？

牌面上，讀者自發買報紙支持，廣告商亦蜂擁而上，令原本日蝕100萬元的傳媒生意上可能出現轉機。加上壹傳媒的生意與時局掛鈎，今番連美國總統特朗普都作出評論黎智英被捕的事，這種環境下賣股似乎十分反高潮。黎智英上周多次訪問中，都表示集團公司會繼續營運，卻沒有提及過出售的問題。

壹傳媒(0282)過去一星期股價表現，成為市場焦點。﹙資料圖片﹚

壹傳媒尚未有繼承人

先不談北京會如何對付處理的問題。黎智英今年72歲，兩個兒子一向沒有參與公司業務，所以他的傳媒生意尚沒有繼任人，但相信他一定有善後的安排，單從他過去辦報表現，以至被捕後一連串的campaign，包括加印、推銷和網絡的攻勢如何爭取民意，就知道他是如何精明的生意人。

事實上，過去六年的政治變化，令不少長袖善舞的傳媒大亨都趁勢退出，包括前南華早報的大股東郭鶴年和有線電視﹙1097﹚的吳光正。其中郭鶴年在自傳中，對出售擁有24年的本地第一英文報紙有一下動作，就是輕擦額頭說了一聲「Pheww」，可理解為做富豪又做傳媒大亨其實不太容易。

與郭鶴年一樣，會德豐的吳光正在交捧前便部署精簡業務，包括出售非核心的如電車和電視業，令接任的兒子能專注地產業務，做出不錯的成績，今年更把旗艦公司私有化。

傳媒業近年賣盤聲不斷，最新是星島主席何柱國擬售股。﹙資料圖片﹚

傳媒大亨趁早退休

近期有意賣盤的亦包括星島報業集團(1105)的何柱國，洽商賣盤己經九個月，上月在市場配售套現2.2億元，仍持有31%股份，有利減輕未來買家的財政負擔。兩星期前電盈主席(0008)李澤楷建議以20億元出售剛開始獲利的NOW TV給予香港電訊(6823)，架構重整後有利他日以分拆或直接賣盤套現。

事實上，環顧本港十大傳媒的東主，平均年紀大約65歲。不過，新買家卻是較年青的阿里巴巴(9988)創辦人馬雲和遠東發展(0035)的邱達昌。

值得留意的是，十大傳媒大亨之中，年紀最大的是張曉卿拿督，購入明報時間與郭鶴年入股南華早報時間接近。兩份報紙都走中立路線，若以馬來西亞同鄉的經驗借鏡，估計日後要出售的機會不低。

傳媒業過去十年在科技改變生態下急速萎縮，未來實在需要一些有心有力的商人，以創意及無懼的精神覓出一條求生的血路。