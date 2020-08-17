日本上季GDP收縮幅度為1980年以來最大　企業號召員工提前退休

新冠肺炎感染病例的增加給日本經濟蒙上暗影。當地時間8月17日公佈的數據顯示，日本第二季度國內生產總值（GDP）創自1980年有可比數據以來最大的萎縮。

日本政府公佈的數據顯示，日本上季實際GDP初值以年化率計算，按年收縮27.8%，市場原來預期收縮27.2%，前值為收縮2.2%。日本上季名義GDP以年化率計算，按年收縮7.4%，市場原來預期收縮6.5%，前值為收縮0.5%。日本上季實際GDP按季收縮7.8%，市場預期收縮7.6%，前值為收縮0.6%。

據《新浪財經》報道，日本經濟研究中心早前發佈報吿稱，預計日本經濟要到2024年4月開始的財年，才能恢復至疫情前的水準。該智庫預計截至2021年3月的2020財年GDP將萎縮6.8%，超過日本央行預測的4.7%，之後的復甦將是緩慢的，美國和其他主要出口市場疫情相關的疲軟將是拖累經濟增長的最大因素。

在東京附近的橫濱，人們戴着口罩以防新冠肺炎的傳播，在等待進入一家肯德基餐廳時保持社交距離。（AP）

日本輿論也對經濟前景表達擔憂，同時希望政府能夠在做好疫情防控的基礎上，努力提振經濟。日本媒體《信濃每日新聞》的社論指出，由於民眾存在恐慌情緒，消費難以增長，政府金融政策的力度也已經接近極限。日本政府需要完善核酸檢測機制，並在此基礎上階段性擴大經濟活動水準。

此外，據《第一財經》報道，日本企業信用調查機構東京商工社（TSR）8月的最新調查顯示，2020年以來，已有52家日本上市公司著手實施「提前退休或自願退休」的動員計劃，創近8年以來的新高。自2020年1月1日至8月13日，明確納入上述計劃的員工已有9,323人。2019年全年只有35家上市公司對約1萬名員工實施該動員計劃。東京商工社認為，這已成為疫情蔓延下日本企業為數不多的「續命」手段。