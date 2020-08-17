美國零售銷售呈V型反彈　但真正的考驗來臨

美國失業救濟的發放令民眾消費熱情相對強勁，美國零售銷售也呈現V型反彈，但真正考驗或也將來臨。

《路透》報道，擺在美國民眾面前的一個問題是，他們花的是政府發的錢，而且救濟金額正逐漸減少，近期連串經濟數據意外向好，包括7月就業人口增幅高於預期，同時初請失業金人數自3月以來首度跌破100萬大關，都讓國會在更新7月結束的失業救濟補貼及企業貸款計劃的壓力減輕。

隨著美國陷入疫情亂局半年之久，這個難題也更加突出。經濟是否已經隨著消費者和企業學會和新的公共衛生風險相處而回到常軌、還是接近更為嚴重的急轉直下？

美國經濟動力有三分之二是源自於消費者支出，凱投宏觀資深美國分析師Michael Pearce指出，7月數據令人感到振奮，因「數據顯示覆蘇持續推進，儘管面臨新冠肺炎病例增加的現實。」但如果失業補助減少的情形持續下去，「可能在短期帶來支出減少的風險，自此消費成長將會緩步回升。」

但牛津經濟研究院資深經濟學家Lydia Boussour稱7月數據「令人警醒」，因為這些數據低於預期，並且從這些數據可以看出，由於新冠肺炎疫情捲土重來，一些州實施了新的限制措施，加上失業率居高不下、政府福利即將到期，7月消費者已變得愈發謹慎。

分析人士認為，隨著人們適應疫情和健康風險逐漸得到控制，復甦正慢慢地向前推進，另一種則認為在不久的將來會有大量的家庭和企業破產。這兩種不同的觀點也正是國會未能在休會前就新刺激計劃取得進展的根源。

這使得8月成為一個備受考驗的月份，外界將觀察在該月間，隨着部分學校和大學重新開放，每日新增病例是否會延續近期的下降趨勢；在存在健康風險的情況下經濟是否會繼續增長；以及失業的美國人是否在銀行裏存了足夠的錢，讓他們撐到重返工作崗位的時候。

位於華盛頓的彼得森國際經濟研究所分析師表示，未能繼續提供救濟將會「衝擊整個經濟」。政府救濟措施到期導致失業率最多跳增5%，個人收入可能隨之減少5,000億美元。

失業率在4月失業率觸及14.7%後，降至10.2%，美國經濟的工作崗位仍比抗疫封鎖開始前的水準少了1,400萬個。

經濟決策者擔心這種進退兩難的困境還會不斷發展。