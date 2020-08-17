吉利削全年銷售目標至132萬輛　公司稱有信心可達標

吉利汽車（0175）今午已公布截至今年6月止中期業績，股權持有人應佔溢利為22.96億元（人民幣‧下同），按年跌43%，收益則按年跌23%至368.2億元，不派息。

公司指出，上半年售出53萬輛汽車，同時將今年全年銷售目標，削減6%至132萬輛。

公司又指出，未來會繼續通過引入更具競爭力的新能源及電氣化汽車產品，持續提高新能源及電氣化汽車的總銷量佔比。對新產品投放量未來數年將維持高位，提供足夠動力令公司維持長遠增長。

公司亦指出，已開始與Volvo Car AB管理層就兩家公司業務合併可能進行的重組，進行初步討論。若重組落實，將形成更強大的全球集團，以實現成本結構及新技術發展的協同效應。

業績公布後，吉利跌幅加劇，全日跌6.3%，收市報15.64元。

執董料公司可跑贏大市

吉利執行董事安聰慧指出，從去年銷量可見，內地汽市場已進入存量市場，加上受疫情影響，銷量自然下滑，惟公司會致力爭取在存量市場中提升市場佔有率。

他又預期今年車市減少一成，公司有望跑贏市場。

安聰慧指出，吉利於6月及7月傳統淡季的銷售亦錄得雙位數升幅，而過往在8月至12月銷售較佳。加上內地政策配合，以及吉利下半年推出新產品，有信心可以實現經調整後的銷售目標，下半年銷售可以按年錄較理想上升。