長江基建售葡萄牙風電場　獲利11億　李澤鉅︰出售資產非集團政策

長江基建﹙1038﹚今天宣布，已簽訂協議出售 Iberwind，其在葡萄牙擁有31個運作中的風電場，當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。

長江基建主席李澤鉅表示，對於長江基建而言，出售資產並不是集團政策，是次交易乃非慣常之舉。

長江基建與聯營公司電能實業於2015年購入Iberwind,各持有50%權益。Iberwind現時按能源上網電價體制營運，分兩階段實施，於最初的15年享有固定上網電價，隨後7年則有上限封頂及最低價格保障。由2020年開始，Iberwind的高固定電價機制將陸續撤銷。於2027年起，Iberwind 將全面按商業市場價格訂定收費。

商業市場價格機制跟受規管電費體制不同，電價往往有較大波動，是兩種截然不同的營運模式。

李澤鉅續稱，是項交易的獨特之處在於買賣雙方對未來電力市場價格機制之風險承受程度不同。此外，買方 Ventient Energy 表明願意持續聘用現時之Iberwind團隊，亦促使集團接受是次非慣常的交易。

計及長江基建佔電能實業之權益在內，是項交易將為長江基建帶來約11億元利潤；而電能實業之利潤則約為8億元。預計交易於今年第4季度完成。

長江基建策劃及投資總監陳記涵先生稱，此交易充份反映長江基建資產之隱藏價值。