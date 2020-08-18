美團勁升逾7%　再創收市新高　恒指牛皮全日升20點

納指隔晚再創收市新高，收報11129點，升110點。標指接近歷史高位，收報3381點，升9點。道指受累金融及工業股表現，跌86點，收報27844點。

【16:12】恒指全日升20點

恒指收市報25367點，全日升20點；國指升39點，收市報10425點，成交額為1268.8億元。

「ATMX」股全線上陽，騰訊﹙0700﹚收市報升近1.48%至512元。小米集團﹙1810﹚收市報升6.54%至17.2元；阿里巴巴﹙9988﹚收市報升3.78%至252元；美團點評（3690）收市報升近7.7%至235元。

政府日前宣佈食肆禁晚市堂食、限聚令、口罩令等措施延長，或帶動網購公司受惠，港視（1137）收市報8.15元，升幅近一成。

香港交易所（0388）放榜前，收市報0.63%至379元。

此外舜宇（2382）放榜後表現疲弱，收市報134.2元，跌9.4%。

【15:36】上證高收 創業板回軟

內地股市走勢個別，上證收市報3451點，升12點或0.4%，深成收市報13768點，升25點或0.2%，滬深300收市報4812點，跌2點或0.1%，創業板收市報2701點，升4點或0.2%。

【14:37】亞太區股市普遍低收

亞太區股市疲弱，日股跌45點或0.2%，收市報23051點，澳洲ASX 200指數收市報6123點，升47點或0.8%，台灣加權指數收市報12872點，跌83點或0.7%，南韓KOSPI指數收市報2348點，跌59點或2.5%。

【13:44】港視升逾1成

港視（1137）今日再創新高，高見8.38元，最新報8.27元，升10.7%，成交額1.63億元。

【12:04】恒指半日升38點

恒指半日升38點，報25385點；國指中午收市報10440點，升54點，成交額為652點。

恒指半日升38點，報25385點；國指中午收市報10440點，升54點，成交額為652點。

美團（3690）曾高見232元，再創新高，中午收市報230.8元，升5.8%，小米（1810）升3.2%，中午收市報16.72元，阿里（9988）升2.5%，中午收市報248.8元。騰訊（0700）中午收市報511.5元，升1.4%。

港交所（0388）中午收市報377.2元，升0.2%。

滙控（0005）半日跌1%，中午收市報34.25元。至於昨晚已公布中期業績的舜宇（2382），跌9.2%，中午收市報134.6元。

【11:42】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3453點，升14點或0.4%，深成中午收市報13791點，升49點或0.4%，滬深300中午收市報4821點，升5點或0.1%，創業板中午收市報2710點，升14點或0.5%。

【11:18】中資電訊股當炒 聯通爆升8.5%

中資電訊股獲投資者追捧，聯通（0762）升8.5%，最新報6.38元，中移動（0941）升1.9%，最新報59.7元，即將公布中期業績的中電信（0728）升3.3%，最新報2.8元。

【10:21】美團重拾升勢創新高

美團（3690）上周五染藍落空，昨日股價早段受壓，可是今早已重拾升勢兼且再創新高，高見230元，最新報228.4元，升4.7%，成交額為15.1億元。

至於即將成為藍籌新貴的小米（1810），今日延續升勢，最新報16.66元，升2.8%，阿里（9988）升2.1%，最新報248元。

股王騰訊（0700）升1.7%，最新報513元。

【09:45】舜宇業績後挫一成

舜宇（2382）昨晚已公布中期業績，多賺22.2%，業績公布後，今早股價裂口下挫，最新報132.8元，跌10.4%，成交額為8.1億元。同業丘鈦（1478）今早亦下跌，最新報10.98元，跌5.2%。

【09:20】恒指高開123點

恒生指數高開123點，開報25470點；國指高開47點，開報10433點。騰訊（0700）升2％、阿里巴巴（9988）升2.7%；京東（9618）業績勝預期，股價高開5.5%。

藥明生物（2269）上半年多賺63％，高開0.9%，開報170.5元。平保（2318）續漲0.5%，開報85.9元。