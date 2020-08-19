港交所業績．有片｜羅尚沛：難升穿380元　郭Sir：非重倉時機

今日因8號風球關係，港股只有半日市。港交所（0388）中午公布中期業績，上半年股東應佔溢利增長0.5%，至52.33億元，創半年度新高；派每股中期息3.71元，較去年同期的3.72元略減。

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，港交所派息較預期差，料380元左右會有沽壓。（01直播截圖）

羅尚沛：380元有沽壓

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，業績「OK可以接受，唔算好收貨」，認為其收入增長高，而盈利大約有1%增長，派息削減可能小股東會有些不滿意。今年上半年香港證券市場日均成交額達1,175億元，按年增長20%，羅尚沛直言「尚算不錯，但未算突出」，而今年成交量的高峰在7月，料下半年業績更佳。他預計，由於派息較預期差，料港交所380元左右會有沽壓。

對於互聯互通成交上升46%，羅尚沛認為北水南下成交始終未穩定，上半年主要靠美團（3690）、中芯（0981）吸引北水炒作，而目前未知下半年有哪些公司能夠再度吸引北水南下，如果市場偏向淡靜，料成交會收縮。故此，羅尚沛認為要等待北水南下成為常態，當基數變得明顯，未來會更加好。

未來大批中概股從美國回港上市，對港交所股價有沒有刺激作用？羅尚沛坦言，當前股價已達380元左右，市盈率高達50倍，雖然重磅中概股由美國來港，但此因素已經炒作一段時間，已在港交所的股價上反映，還有幾多炒作空間仍然是疑問。他建議投資者分注買入，在380元以下買入第一注，第二注則在350元水平，但強調要有高位接貨的心理準備，始終當前升穿388元高位的動力不大。

摩根士丹利發表研究報告，港交所第二季盈利較該行預估高一成。（盧翊銘攝）

大摩目標價430元

摩根士丹利發表研究報告指出，港交所第二季盈利較該行預估高出一成，維持「增持」評級，目標價為430元。大摩認為，第二季港股成交強勁，隨著市場逐漸復甦，投資收益亦見回升，相信第三季港股交投持續強勁。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，港交所派息略減，對股價的刺激有限。（龔嘉盛攝）

郭Sir： 目前不是重倉的時機

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，始終環球經濟不明朗，港交所的業績尚算「OK，滿意」，但由於派息略減，相信對股價的刺激有限。他又指今年上半年港股日均交投達1,175億，料下半年較佳，但仍要留意第三季尾及第四季的情況，因為美國大選的不確定性仍然存在。

郭Sir預期，大市氣氛一般，騰訊（700）、港交所這些公司的股價早前已經有炒作，將業績因素提早反映，建議投資者不要抱太大憧憬，認為目前不是重倉的時機，建議採保守態度。

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