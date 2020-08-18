露華濃債權人拒還花旗錯誤匯款　涉及70億港元巨債

花旗銀行於上周三（12日）擺了大烏龍，有花旗位於紐約的貸款部人員竟誤替客戶﹑美國化妝品品牌露華濃（Revlon），向債主償還約9億美元（折合69.75億港元）貸款。由於部份收到有關款項的露華濃債主，拒絕向花旗退回該筆擺烏龍還款，事件正面臨審查與監管機構的非公開溝通，及訴諸公堂討回資金。

花旗作為露華濃債務管理人，據《彭博》報道，該行於上周三（12日）意外將約9億美元滙入向露華濃放款的賬戶。有機構選擇將資金退還給花旗，但Brigade Capital Management LP等公司拒絕退還這筆錢。

債權人Brigade拒還匯款

報道引述消息人士指，花旗已私下向美國貨幣監理署和聯儲局等監管機構，滙報如何會滙錯這高額款項。花旗向紐約聯邦法院表示，原本是要代表露華濃付息，但轉賬金額卻高出100多倍。根據控告，Brigade本來應收到就1.74億美元貸款的利息。但花旗稱，Brigade卻收到1.762億美元。花旗指出這筆錢屬於該行本身而非Revlon。但Brigade拒絕退回這筆款項並對此訴訟發表評論。

Brigade和HPS Investment Partners及Symphony Asset Management等其他放款方一直與露華濃就債務重組策略而爭執。Brigade認為這筆錢應視為還款，此說法遭到花旗反對。

巨額的付款除了令華爾街不解外，也令人對花旗銀團貸款業務的保障措施產生疑問。花旗亦未公開解釋訴訟中的「操作失誤」是如何發生的。