高盛料美國不會廣泛制裁中資金融機構　中方有辦法抵禦

美國投行高盛發表報吿稱，近幾個月來中美緊張關係愈演愈烈，但不認為美國會對中資金融機構實施廣泛的制裁，且內地擁有強勁的外部頭寸，即使海外資金受限制，其影響應可控。

路透中文網8月18日報道，高盛的基本預測是，中美首階段貿易協議保持不變，雖然該行不認為美國會對金融機構實施廣泛制裁，但不能排除會針對個別機構採取行動。過去美國亦曾限制內地金融機構進入美國金融系統，最近的例子有被指涉及朝鮮活動的丹東銀行。

2019年底中國的信貸總額達308.2萬億元人民幣，當中13.3萬億元或4.3%由外國貸款人提供。中國龐大的外匯儲備、對外直接投資以及其他投資構成的淨國際投資頭寸佔中國國內生產總值（GDP）的14.4%。從宏觀角度看，限制境外融資不大可能引致重大的融資問題。再者，中國國內有效的資本管制，意味著資本外流的風險相對較低。

高盛指出，若美國決定製裁中國官員，預期中國政府必然反擊。（Reuters）

雖然來自外國資金限制的宏觀影響應可控，但高盛認為，個別業務層級的中斷風險較大。該行以國際清算銀行（BIS）的數據推算，2020年首季末，國際銀行對中國實體債權為6,750億美元，當中53%的貸款為美元。

高盛認為，倘若美國對中國實施金融制裁，有三方面將最受影響。

首先是限制中國銀行離岸業務，並可能限制中國企業的海外營運。

第二是金融市場可能會對任何美國提出的行動做出負面反應，市場反應的程度將取決於行動的嚴重性。

第三，對香港的影響可能更大，但高盛預期任何可能的行動將不會損害港元與美元掛鈎的聯繫匯率，因香港的外匯儲備大約是貨幣基礎的兩倍，並且這比例自全球金融危機以來一直保持在相近水準。