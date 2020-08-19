美團破頂後掉頭向下　恒指颱風後復市半日跌188點

颱風海高斯已遠離香港，天文台在今早11時10分，改掛3號風球，港交所宣布從下午1時30分，港股市場恢復交易。

【16:25】恒指全日跌188點

恒指收市報25178點，跌188點；國指收市報10313點，跌112點，成交額為845.8億元。

手機設備股續下跌，舜宇（2382）今日見1個月新低，收市報125元，跌6.9%，丘鈦（1478）跌2.8%，收市報10.6元，瑞聲（2018）跌2.1%，收市報54.25元，通達（0698）跌1.1%，收市報0.445元，高偉（1415）跌1%，收市報3.12元。

新經濟股方面，美團（3690）今日再創新高，其後掉頭向下，收市報231元，跌1.7%，小米（1810）創逾2年新高，升3.4%，收市報17.82元，阿里（9988）升1.3%，收市報255.4元，騰訊（0700）跌1.2%，收市報506元。

港交所（0388）中期多賺0.5%，收市報373.6元，跌1.4%。

【15:04】內地股市低收 創業板挫3.3%

內地股市低收，上證收市報3408點，跌42點或1.2%，深成收市報13480點，跌287點或2.1%，滬深300收市報4740點，跌72點或1.5%，創業板收市報2612點，跌68點或3.3%。

亞太區股市普遍上揚，日股升59點或0.3%，收市報23110點，澳洲ASX 200指數收市報6167點，升44點或0.7%，台灣加權指數收市報12778點，跌93點或0.7%，南韓KOSPI指數收市報2360點，升12點或0.5%。

【14:45】港股跌幅曾擴大至逾300

大市跌幅曾逾300點，最新報25179點，跌187點；國指最新報10304點，跌121點。舜宇（2382）今日延續周二跌勢，最新報126.2元，跌6%，國壽（2628）否認與其他保險公司合併，最新報19.16元，跌4.7%。

【13:42】美團再破頂 直撲240元

新經濟股今日再次成為投資者，美團（3690）今日再創新高，最新報238.4元，升1.4%，小米（1810）升3.1%，最新報17.78元，騰訊（0700）則跌0.8%，最新報508元，阿里（9988）跌0.3%，最新報251.2元。

【13:34】港股午後重開 恒指跌41點

颱風海高斯遠去後，港股市場重開，恒指早段跌41點，最新報25325點；國指最新報10381點，跌43點。

在中午已公布中期業績的港交所（0388），最新報378.4元，跌0.2%。

【11:46】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報3440點，跌10點或0.3%，深成收市報13623點，跌145點或1.1%，滬深300收市報4786點，跌26點或0.5%，創業板收市報2641點，跌60點或2.2%。

【10:07】內地股市早段向下

內地股市早段表現疲弱，上證最新報3434點，跌16點或0.5%，深成最新報13645點，跌122點或0.9%，滬深300最新報4786點，跌26點或0.5%，創業板最新報2661點，跌39點或1.5%。