金管局放寬非住宅按揭貸款上限　一般個案由4成上調至5成

金融管理局公布，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，一般個案上限由四成上調至五成，從8月20日起生效。當局又指出，其他包括適用於住宅物業的逆週期宏觀審慎監管措施維持不變。

金管局總裁余偉文表示，與其他地區一樣，新型冠狀病毒疫情對本港經濟造成重大壓力。儘管住宅物業市場維持平穩，我們留意到不同類別的非住宅物業包括寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格和成交量均出現顯著調整。鑑於疫情及持續升溫的地緣政治緊張局勢將繼續影響營商信心，非住宅物業市場預期會持續受壓。考慮到非住宅物業價格走勢、交投量、經濟基調和外圍環境等因素，金管局認為現時適合放寬適用於非住宅物業的逆周期宏觀審慎監管措施。

余偉文又指出，本港經濟及物業市場前景仍然相當不明朗，金管局會繼續密切留意最新發展，並會因應物業市場周期變化推出適當措施，以保障銀行體系穩定。

自實施措施後首度放寬

金管局副總裁阮國恒指出，今次措施範圍適用於零售商舖、寫字樓、分層工廠大廈，亦包括適用於獨立成契的車位，又指出這是自這是08至09年，實行非住宅物業按揭宏觀監審慎管措施以來首次放寬。

助理總裁（銀行監理部）陳景宏表示，今年第二季香港實質本地生產總值、私人消費支出、「投資支出：本地固定資本形成總額」等三個數據，對比今年首季而言，按年跌幅加劇，顯示營商環境壓力頗大，未來營商環境充滿挑戰，故局方認為非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施有空間作調整。今次措施，若臨時買賣合約是明天簽，按揭成數可得益於今次放寬。

此外，金管局在今日向銀行發出的通告中重申，逆周期宏觀審慎監管措施原意是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款，並不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資，這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準，並接受認可機構的定期審核。