《彭博》﹕太陽馬戲被債權人接管 復星持股或受影響

據《彭博》引述消息指，太陽馬戲的債權人將接管已陷入困境的太陽馬戲（Cirque du Soleil Entertainment Group）。有報道指，復星國際（0656）將失去持有太陽馬戲的20%股份。而根據一項仍要加拿大法院批准的交易，TPG Capital公司持有的約太陽馬戲60%的股份也將被抹去。

因新冠肺炎疫情大流行，嚴重打擊太陽馬戲業務，而太陽馬戲亦已於6月份申請破產保護。

早前加拿大太陽馬戲團已宣布，因應新冠肺炎疫情肆虐，所有節目被迫取消情況下，並申請破產保護。

馬戲團同時宣布裁減3,480人。該公司自疫情在今年3月爆發以來，已要求3,480名員工休假，可是收入持續不足，決定正式裁減有關員工。

其行政總裁Daniel Lamarre指出，近月公司一直處於零收入狀態，管理層希望透過破產保護，為未來重新經營打好基礎。

太陽馬戲團已經與現有投資者簽約，後者承擔債務及一旦重新營運時，會提供3億元（美元‧下同）營運資金。相關投資者包括復星國際﹑美國私募基金TPG及加拿大魁北克省退休基金，三名投資者會各自承擔1,500萬元遣散費。作為投資一部份，魁北克投資者署向該馬戲團提供2億元貸款。