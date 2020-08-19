李小加：中美關係難損投資者熱情　港股交投上新台階

港交所（0388）行政總裁李小加在業績會上，回應美國總統特朗普近期指公司不再是成功的交易所，指自己沒有Twitter帳戶，每天都要消化新消息，又指現時制裁措施與以往所認知完全不同，若制裁措施失去底線，「殺敵一千、自損八百」或「殺敵八百、自損一千」，很難想像要如何做準備。

李小加表示，中美之間博奕，增加了港股市場的波動性，但完全沒有影響市場活力和投資者熱情，希望下半年情況能夠持續，又指市場有智慧，如此動盪的上半年下，港交所仍然交出創紀錄的業績，本身說明了現況。

至於中美爭端會否影響國際企業來港上市的態度，李小加指，國際企業來港上市是必然會發生的事，如他們需要中國人的資本，要麼去中國，要麼去香港，沒有別的路可走。

阿里巴巴（9988）至今仍未納入港股通，李小加形容「要完成的事，便會完成」，但這不單是交易所的決定，會繼續推進與監管當局的溝通。他又說，港股市場已經發生巨大、不可逆轉的變化，如恒指公司為新經濟公司編制一個新的指數，被稱為「港版納指」，證港股在結構上已發生很大變化。他說，在滬深港通帶動下，港股交投晉升至另一台階，加上中概股回歸，新經濟和生科股上市，為港股帶來更多能量。