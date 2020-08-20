華為高層自爆Windows系統曾被微軟斷供數月　加快推進「鴻蒙」

中國科技公司華為消費者業務首席執行官余承東表示，華為PC（個人電腦）在2019年曾遭斷供情況，微軟不能提供Windows系統。

據內媒報道，華為在上海發布了新款筆記本電腦MateBook系列，包括輕薄旗艦MateBook X、主打辦公性能的MateBook 13/14 2020鋭龍版，以及首次亮相的商用筆記本MateBook B系列等多款產品。

余承東在發佈會結束後，接受採訪時提到，華為PC在2019年曾經出現好幾個月斷供的情況，按照當時的規定，微軟是不能向他們提供Windows系統，而Google停止了華為安卓系統GMS的授權。

事實上，在余承東透露這個消息之前，華為官方已經公佈了PC版的HM細節，這也可以看作是支撐鴻蒙系統快速發展的另一個細節。

對於大舉進攻筆記本領域，余承東表示，華為的手機、平板、PC、智慧屏等一系列終端產品可以實現在教育、企業辦公會議等行業的閉環解決方案，同時也能極大的滿足華為用戶的需要，而根據官方公佈的鴻蒙系統路線圖，2020年華為將推出鴻蒙OS 2.0版本，並且打通PC、手錶和車機等產品。

分散式能力、跨屏協同，這些都是鴻蒙 OS 主打的理念，隨著智慧屏、手錶、PC 甚至未來手機正式搭載鴻蒙 OS之後，這些跨屏協同的優勢將更加凸顯。