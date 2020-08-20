聯儲局議息紀錄顯示﹕與會委員認為孳息率控制措施效果不大

美國聯儲局公布上月舉行的充議息會議紀錄，指出新冠肺炎疫情爆發後，美國經濟經過大幅收縮，縱使在最近數個月已見回穩，惟仍低於今年初疫情爆發前水平。同時政策委員們表達出對金融系統風險的憂慮，及關注聯邦政府債務急升情況。

儘管主席鮑威爾及多名官員近期指出，銀行及相關機構目前狀況良好，但政策委員們擔心若疫情持續下去，及出現更壞的前景，引致金融體系的情況會出現改變。

聯儲局重申，利率會維持在接近零水平，直至看到經濟能抵禦疫情的不利影響。局方相信疫情會重創經濟，中期對經濟﹑就業市場及通脹均造成困擾。通脹短期內仍低迷，預料在2021至2022年回升，仍須推出寬鬆措施以支持長期通脹朝局方的2%目標水平進發。公開市場委員會（FOMC）委員正考慮調整貨幣政策，或促使聯儲局在更長時間實施大規模刺激措施。

會議紀錄亦顯示，委員為調整政策框架已接近達成一致意見，包括調整長期目標及貨幣政政策略的定期聲明，而委員們又一致認為，調整聲明可讓貨幣政策更透明，及完善問責機制。委員們同意，應該為利率前瞻指引增加透明度，明確向市場傳遞何時加息的訊號。可是何時提供加強版的利率前瞻指引，則未訂立時間表。

至於聯儲局會否引入控制孳息率曲線機制，從議息紀錄顯示，委員們曾作討論，可是委員會們認為在目前環境下，引入相關措施效果不大，因為利率前瞻指引已具備可信度，同時長期利率仍處於低水平。