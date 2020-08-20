東亞銀行香港業務撥備增至7億元　李民橋：30%屬前瞻性質

東亞銀行（0023）公布中期業績，顯示香港業務的減值損失由2019年同期的6,700萬元，飆升10倍至7.54億元，集團解釋，需為已降級的貸款作足夠撥備，加上預期信貸損失模型中的經濟變量更新所致。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋在電話會議中補充，香港的撥備方面，約有14%貸款被分類為高風險行業，這包括零售、酒店、貿易及製造、航空等，該行較為注意的戶口包括已降級至「Special Mention（需要關注）」戶口、出現貸款違約戶口等，這些戶口約佔整個貸款組合約少於3%。撥備增加亦因為將新冠肺炎的因素撥入了信貸損失模型，約有30%的撥備屬於前瞻性質。

被問到今次派息比率按年減少9個百分點，李民橋指，目前不確定性環境下，董事局考慮了多方面因素，包括集團如何保持彈性，亦要滿足監管當局和股東的期望，中期所作出約四成派息比率，通常會比全年派息保守。

對於美國早前宣布制裁11名中港官員，李民橋指，不能評論個別客戶情況，但銀行一直有行而有效的制度，確保所有運作合法合規，並對所有客戶公正公平。他又提到，疫情下見電子渠道普及化，未來該行會繼續投入電子網絡銀行服務，另方面會檢視服務模式，以盡量達到成本效益，該行無裁員計劃。