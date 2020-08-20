【阿里業績】張勇：密切關注美國對華政策　 料雲業務續快速增長

中美關係轉差，市場一度憂慮阿里巴巴（9988）會成為美國新目標。阿里巴巴主席張勇在電話會議發言時主動提到，中美之間日益緊張的關係，帶來了新的不確定性，阿里巴巴作為全球最大電商平台，在美國的業務重點是幫助美國品牌、零售商、中小商家及農場主將商品銷往包括中國在內的全球主要市場。

他指，相信國際貿易和合作仍會繼續，又相信阿里「讓天下沒有難做的生意」的使命和實踐既符合中國的利益，也符合美國的利益。公司正密切關注美國政府對中國企業的政策變化，跟蹤評估這些變化對阿里可能產生的影響，並相應採取新的合規措施。

張勇指，雲是數字化重要一步，相信會繼續看到快速增長。﹙阿里足跡網頁圖片﹚

雲業務續快速增長

阿里上季雲收入增長59%，張勇指，不同行業上雲是數字化重要一步，相信會繼續看到快速增長，此前互聯網行業上雲走得較快，現時看到金融服務、消費零售、公共部門等行業上雲亦有較快增長，他又指阿里雲服務不止作為IAAS提供，因價格競爭激烈，且無差異化優勢，阿里將繼續與合作夥伴合作，開發不同行業方案，提升市場領先地位。

問到疫情對國內消費影響，他指中國各地疫情基本得到有效控制，在消費需求方面，看到的情景令人感到樂觀，中國零售平台增長強勁，而低收入人群部分消費受到不確定性因素影響，對某些消費會更加慎重，對未來經濟更加謹慎，很多人就業於服務行業，而服務行業復甦還要過一段時間。

阿里的東南亞電商平台Lazada今季的訂單數量增速逾超過100%，張勇強調東南亞是全球化發展的重點地區。（資料圖片）

淘寶直播及短視頻是消費者體驗一部分

內地電商競爭激烈，如字節跳動旗下抖音亦加入競爭行列，張勇指，阿里推出淘寶直播和短視頻，為消費者體驗及整體解決方案的一部分，給商家多一點工具進行管理和運營，淘寶直播本季帶來的GMV增加2倍，已成為商家行銷重要方式之一。

消息人士指，淘寶直播成交支付金額已連續第8個季度倍增。

另外，阿里的東南亞電商平台Lazada在本季度的訂單數量增速逾超過100%，張勇強調東南亞是阿里巴巴全球化發展的重點地區，但提及東南亞市場競爭激烈，其他公司會補貼買家、賣家，甚至物流，而阿里將使用科技和AI技術，達至長期可持續發展。他又指，東南亞電商市場與中國最大不同，在於東南亞地區非常喜歡使用社交網絡進行互動，阿里將研究如何利用社交網絡發揮作用，並會繼續投入。