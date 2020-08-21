港視衝高逾7%市值達82億元　等同2間TVB　恒指升322點收市

美股全線向上，疫情趨谷線上化，科技股繼續跑贏傳統股份，納指再創收市新高，收市報11264點，升118點。標指收市報3385點，升10點。道指收報27739點，升46點。亞馬遜、蘋果、微軟升逾1至2%收市，特斯拉突破2,000美元關。

【16:12】恒指全日升322點

恒指全日升322點，收市報25113點；國指升10212點，升56點，成交額為1,181.3億元。

港視（1137）今日再次破頂，收市報9.04元，升7.6%，市值達82.3億元，電視廣播（0511,TVB）則跌1.6%，收市報9.01元。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，收市報252.8元，美團（3690）升4.5%，收市報245.2元，小米（1810）跌0.1%，收市報18.16元，騰訊（0700）升2%，收市報518元。

物管股今日表現疲弱，中海物業（2669）跌4.6%，收市報7.41元，碧桂園服務（6098）跌1%，收市報50.95元，保利物業（6047）跌3.8%，收市報76.25元。

【15:44】港視股價企穩9元

港視（1137）企穩9元，最新圾9.02元，升幅達7.4%，市值達82億元，電視廣播（0511，TVB）最新報9.01元，跌1.6%，市值為39.5億元。

【15:23】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3380點，升16點或0.5%，深成收市報13478點，升157點或1.2%，滬深300收市報4178點，升39點或0.9%，創業板收市報2632點，升44點或1.7%。

【14:32】港視再創新高 曾突破9元

將於下周公布中期業績的港視（1137），今日再度破頂，曾高見9.06元，最新報8.99元，升7%，成交額為1.05億元。

【14:29】亞太區股市普遍高收

亞太區股市普遍高收，日股升22920點，升39點或0.2%，台灣加權指數收市報12607點，升245點或2%，南韓KOSPI指數收市報2311點，升37點或1.7%，澳洲ASX 200指數收市報6111點，跌8點或0.1%。

【13:14】雅居樂業績升幅擴大

雅居樂（3383）午後已公布中期業績，應佔核心淨利潤按年增32.9%，消息帶動午後升幅擴大至3.3%，最新報10.5元。

【12:29】恒指重上25100點

恒指重上25100點，中午收市25100點，升309點；國指收市報10237點，升81點，成交額653.7億元。

阿里（9988）業績後股價上揚，曾高見258.6元，中午收市報257.2元，升0.9%，京東（9618）創新高，中午收市報288元，升2.9%，美團（3690）同樣創新高，中午收市報242元，升3.2%，小米（1810）則先升後跌，中午收市報17.92元，跌1.4%。

友邦（1299）反彈，中午收市報74.05元，升2.6%。

濠賭股抽升，銀娛（0027）升4.7%，中午收市報61.4元，金沙（1928）升4.7%，中午收市報33.6元，永利（1128）升3.7%，中午收市報14.7元。

【10:54】物管股表現疲弱 中海物業跌1成

物管股今早表現疲弱，其中中海物業（2669）跌10.7%，最新報6.94元，雅生活（3319）跌0.1%，最新報42.35元，碧桂園服務（6098）跌0.1%，最新報51.4元，鑫苑服務（1895）跌2.9%，最新報4.03元，永升生活（1995）跌2%，最新報14.4元，保利物業（6049）跌2.3%，最新報77.45元。

【09:34】內地股市早段反彈

內地股市反彈，上證最新報3382點，升18點或0.6%，深成最新報13484點，升163點或1.2%，滬深300最新報4720點，升41點或0.9%，創業板最新報2624點，升37點或1.4%。

【09:22】恒指高開215點 阿里巴巴績後跌逾1%

恒生指數高開215點，開報25007點；國指高開80點，開報10236點。阿里巴巴（9988）績後跌1.25%，報251.8元。美團（3690）今公布業績，開市升2.2%，開報239.8元。騰訊（0700）升1.7%，開報516.5元。

金融股反彈，友邦（1299）升逾2%、平保（2318）升逾1%。港交所（0388）升0.8%，開報373.8元。