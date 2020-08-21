總商會：施政報告當務之急　為加強抗疫措施及提供財政支援促復甦

據香港總商會（總商會）最新發布的一項調查顯示，受訪近半數（42%）的中小企及四分一（24%）大型企業，就現時「新冠肺炎」疫情肆虐下，最多只能支撐六個月。總商會呼籲，政府若不推出新一輪的紓困措施，就要面臨倒閉潮。

政府若不推出新一輪的紓困措施，受訪的近半數（42%）中小企及四分一（24%）大型企業恐怕最多只能支撐六個月。（香港總商會提供）

調查反映中小企首當其衝，在營業額下跌至少一半的企業當中，中小企比率佔六成，大型企業則佔29%。受訪企業表示，「商業夥伴出現財務困難」和「外國制裁產生的不確定性」為當前面對的兩大挑戰。然而，中小企比大型企業較受「資金周轉困難」及「生意不足而被迫停業」 影響。

調查結果亦顯示，36%受訪公司的營業額較疫情前大跌至少一半。

總商會總裁梁兆基表示，「中小企向來是香港商界的骨幹，故此現時眾多中小企陷入困境，實在令人憂慮。重要的是政府與商界同心協力，確保這些企業可以度過難關。」

總商會會員評價「保就業」計劃為最有效的紓困措施，其次是向永久居民發放一萬元現金，以及特定行業資助。（香港總商會提供）

總商會會員評價「保就業」計劃為最有效的紓困措施，其次是向永久居民發放一萬元現金，以及特定行業資助。

對行政長官《施政報告》的期望方面，受訪會員一致認為政府應著墨於「持續抗疫及改善醫療系統」，其次為「提供財政支援以復甦經濟」，而「改善政府管治及維持安全營商環境」則排行第三。

香港總商會於2020年8月11日至15日期間進行有關《施政報告》及政府紓困措施的調查，旨在了解會員對政府紓困措施及即將發表的《施政報告》的意見，合共收回231份問卷。其中25%來自專業及商業服務業，15%來自貿易業。另外，59%的受訪公司為中小企，僱員人數少於50人。