新巴城巴易手　三名新主身份曝光　周大福企業前高層參與其中

去年已傳出新創建集團（0659）有意出售城巴及新巴，其中招商局便是傳聞的潛在買家之一。事隔一年後，新創建最終以32億元將兩間巴士易手。新買家為Templewater Bravo Holdings Limited﹑Ascendal Group Limited及香港上市公司漢思能源（0554）組成的財團。那麼這3名新主又有何背景？

作為持有財團90.8%的Templewater Bravo Holdings Limited是一家投公司，由國際私募基金Templewater I, L.P.及另一家公司Victoria SPC Ltd擁有。Templewater Bravo Holdings Limited由Templewater I, G.P.控制﹑管理及提供建議，Templewater I G.P.由Templewater Holdings Limited全資擁有，而Templewater Holdings Limited則由Investec Bank plc及曾在周大福企業的張堃任職成立的另類投資公司。

翻查資料顯示，Investec集團是在南非成立並於1992年踏足英國，於2002年實行雙重上市公司結構。Investec PLC於倫敦交易所上市，而Investec Limited則於南非約翰內斯堡交易所上市。Investec Bank plc由Investec PLC全資擁有，為英國專業銀行。

張堃與新創建淵源不少

張堃與新創建有不少淵源。在成立Templewater Holdings Limited前，張堃曾於周大福企業﹑滙豐及德意志銀行的投資銀行部任職。

周大福企業則是新創建的最終控股公司，周大福企業曾持有城巴及新巴股權。

張堃本人於企業諮詢﹑資本市場及私募股權投資方面經驗豐富，並為新創建旗一家非重大附屬公司的間接主要股東。

漢思能源從事油品買賣等業務

在財團中持有8.6%的漢思能源為本港上市公司，於華南地區提供石油﹑液體化學品及氣體產品的綜合碼頭設施﹑貯存罐及倉儲物流服務，並於其自有港口及貯存罐區提供增值服務，及經營買賣油品及石化產品業務。

今日漢思能源升約20%，收市報0.395元。公司在收市宣布以先舊後新方式，配售1.75億股，以每股0.33元，集資5,600萬元。

至於Ascendal則持有財團0.6%；目前在全球50多個城市開展多項項目，包括運輸﹑基礎設施投資及策略性諮詢。