農夫山泉招股　孖展預留千億　「大自然的印鈔機」水成本僅佔0.6%

內地飲用水生產商農夫山泉，預計下周一（24日）開始招股。這家內地包裝飲用水及飲料龍頭，素有「水中茅台」的美譽，又有其吸金能力，也被形為「大自然的印鈔機」！分析估計，農夫山泉估值或高達2,000億元以上，到底這支「樽裝水」為何這麼值錢？賣水都十分賺錢？

擔任農夫山泉聯席保薦人之一的摩根士丹利，一向有新股首日造好的「保證」！該行報告估計，農夫山泉估值可達到280億至332億美元，相當於2,184億至2,590億港元，明年預測市盈率相應為32倍至38倍。

有內地媒體報道，農夫山泉計劃在港公開集資10億美元，規模不足上市市值半成，相信會有大型基石投資者認購。

而綜合市場數據，多間券商已預留逾千億元孖展，其中信誠預留140億元孖展，大華繼顯及輝立分別預留200億元及300億元。至於耀才（1428）更預留300億元，公司行政總裁許繹彬預計，首日最少可以借出約一半孖展。

農夫山泉包裝飲用水國內市佔率為列第一，佔20.9%。（官方網頁圖片）

「水為財」 連續八年稱冠包裝水市場

包裝飲用水產品是農夫山泉的主要收入來源，佔整體收入的六成。據初步招股文件顯示，農夫山泉的包裝飲用水產品2019年收入達143.46億元﹙人民幣‧下同﹚，市佔率為列第一，佔20.9%；而旗下茶飲料、功能飲料、果汁飲料的市場份額排名則位列第三。全球企業增長諮詢公司Frost & Sullivan報告指出，由2012年至2019年，農夫山泉連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一位。

同時，包裝飲用水的毛利率亦是眾多產品之首，截至今年5月底五個月的毛利率達62.8%，較2019年同期增加1.9個百分點，也高於整體產品之毛利率為59.1%。

然而，產品的成本只佔40.9%，當中原材料成本以瓶身PET材料佔比最大，達11.5%；而產品最根本的來源—水，成本只是0.6%。意味農夫山泉每100元人民幣的銷售額，水的成本只有0.6元人民幣，但毛利高達60元人民幣！難怪公司一直以來建立「大自然的搬運工」的市場形象，被戲稱為「大自然的印鈔機」。

農夫山泉的產品毛利率為59.1%，當中水成本只是0.6%。（官方網頁圖片）

葉國邦：掌握水源成本 成長遠競爭優勢

大華繼顯（香港）策略師葉國邦認為，包裝飲用水為農夫山泉最核心的業務，而這些包裝水在中國市場仍未成熟，尚未普及化，加上疫情後大眾對食品安全、飲品質量關注更多，而且中國加強城鎮化，將有利整體包裝飲用水市場擴張。

由於農夫山泉包裝飲用水在內地的市佔率連續多年第一，已經是行業的長期龍頭，葉國邦認為集團已掌握水源成本，成就了它長遠的競爭優勢。再者，農夫山泉的水源分布較廣泛，方便在全國生產銷售。對於其他產品業務，葉國邦相信短期內非增長動力，但由於公司的功能和果汁飲料都標榜「健康」，更迎合目前內地市場的趨勢，相信可以期待。

雖然未知農夫山泉詳細的招股資料，葉國邦建議投資者可留意公司的基石投資者，「睇下有咩公司，同埋持股佔比」，若引進大型的基石投資者，並已認購大量股份，在貨源緊拙，相信未來股價表現更佳。