華為恐面臨更大危機！　另一關鍵零件也可能遭斷供

消息稱，隨著美國的打擊進一步升級，中國華為除了晶片上受到嚴重制約外，其在手機存儲晶片供應上也有可能受到牽連。

據中國媒體矽谷分析獅8月24日報道，按照禁令要求，使用美國技術或軟件作為基礎的外國產品，且該外國產品用於生產或開發任何零件、組件、設備都是被禁止的。處於實體清單中的華為相關子公司，禁止扮演採購者、中間收貨人、最終收貨人的角色。

美國認為華為設備對國家安全構成威脅，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（路透社）

據悉，韓國三星電子和SK海力士都在使用美國製造的電子設備，而他們的電子設備主要出口對象就是華為和其他中國公司。三星最近一個季度收入近20%來自中國，而海力士40%的收入來自中國。

中國是韓國最大的貿易夥伴，晶片是韓國最大的單一出口產品。據韓國國際貿易協會數據，韓國2019年出口的晶片價值940億美元，佔韓國出口總額的17%。

消息稱，華為曾考慮採用三星晶片，不過隨著禁令升級，這一想法也受到打擊。目前三星電子與SK海力士正對新禁令進行影響層面評估，同時也透過駐美國公司進一步瞭解制裁項目是否包括其主要產品手機存儲晶片。

有行業人士直言，目前手機上的不少核心晶片，基本都離不開美國技術，所以這都將給華為手機接下來的發展帶來嚴重的打擊。