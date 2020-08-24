恒指全日收升437點　騰訊升近6%　美團升逾8%（持續更新）

標普500指數上周收於紀錄高位，股票市場回到了疫情大流行前的水平。美團點評上周五公布業績，美總統特朗普擬允美企在華使用微信，留意美團及騰訊開市表現。另外，今日有思摩爾、保利物業、九毛九等公布業績。

【16:12】恒指全日升437點 騰訊全日高位收

恒指全日升437點，收報25551點。國指全日升124點，收報10336點。科技股又再一次大升，騰訊（0700）升近6%，以全日高位收報548元。美團（3690）一度升逾一成，收報265.8元，升8.4%。阿里（9988）和京東（9618）升4.6%及4%。

友邦（1299）升近4.7%，收報78.55元。港交所（0388）升1.2%，收報381元。

【15:20】科技股持續上揚

美團﹙3690﹚績後曾偏軟，最新升10.6%至271.2元；阿里巴巴（9988）升11.6元或4.5%，報264.4元；京東（9618）創新高，升12.4元或4.3%，最新報300元。

香港電視（1137）升8%；友邦（1299）升4.4%。

【14:19】美團升逾8%

美團﹙3690﹚績後曾偏軟，惟午後轉強，升8.2%至265.2元。

恒指升367點，現報25480點。

【14:19】瑞聲科技收回大部份失地

瑞聲科技﹙2018﹚中期盈利倒退58%，消息公布後股價一度瀉近一成，不過現已收回大部份失地，最新跌1.2%，報53.3元。

香港電視﹙1137﹚升9.5%，高見9.9元，創新高。

恒指現升356點，報25470點。

【12:07】恒指中午收報25483點 升369點

恒指半日升369點，收報25483點。國指升124點，報10336點。騰訊、友邦升約4%，領軍大市。

美團跌至236.2元後反彈，中午報247.2元，升近1%。阿里巴巴升3.6%、京東升近3%。

【11:18】港視升逾6% 創新高

香港電視（1137）升6%，報9.58元，成交額約9,000萬元。

【10:06】恒指升近400點

恒指持續上揚，最新升386點，報25500點；科技指數升63點，報7232點，國企指數升122，最新10336點。

【09:30】新創建升近4% 賣巴士業務

新創建﹙0659﹚以32億元出售新巴及城巴業務，股價開市升近4%，現報6.84元，升3.63%。

【09:20】恒指高開238點

恒生指數高開238點，開報25352點。國指高開92點，報10304點。

騰訊（0700）升3.8%，開報537.5元。美團（3690）續後跌0.4%，開報244.2元。阿里（9988）升3.2%，開報261元。友邦（1299）升1.2%，開報75.95元。中銀香港（2388）升逾1%。