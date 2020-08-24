【憂美制裁】阿里巴巴美股投資人陸續將股份「搬倉」香港

阿里巴巴（9988）幾家最大投資者，將價值數十億美元的美國上市預托證券 （ADR）轉換成香港上市股票，以規避潛在的地緣政治風險，即美國上市的中概股可能被逼令退市。

彭博報道指，將ADR轉換成香港上市股票的投資人，包括淡馬錫、Baillie Gifford & Co以及Matthews Asia，並引述知情人士指，地緣政治風險是這些主要股東這樣做的主要原因。

Creditease Wealth Management（Hong Kong）離岸資本市場投資主管Nelson Yan表示，很多長綫基金，特別是亞洲的基金，或正考慮將阿里巴巴ADR轉換成其香港上市股票，「這類ADR在美國的需求，已因政治因素而被蒙上陰霾」。

報道指，淡馬錫已將1,210萬股（價值約30億美元）阿里巴巴股票的一半股份，從美國轉換成香港上市股票。Matthews Asia第2季出售了近四分之三的阿里巴巴ADR，其中大部分換成持有香港的H股或流向旗下基金。另外，Baillie Gifford第2季度將1,040萬股（價值約26.7億美元）的阿里巴巴ADR轉移，相當於約其持股的五分之一。

據港交所中央結算系統顯示，阿里巴巴本港註冊股數48.1億股中，存托行花旗現持有22.7億股，較本網6月25日時報道持有27.44億股減少近兩成，意味阿里巴巴ADR正陸續轉換成香港上市股票。現時，阿里巴巴在港自由流通股數達到25.4億股，即自由流通市值逾6,600億港元，較6月尾的4,400多億元上升。