報告：疫情或令全球大型企業減派息最多23%　這三大行業不受影響

「新冠肺炎」疫情令經濟及營商環境轉差，企業盈利減少下亦大減派息。報告顯示，疫情危機下，今年全球大型企業派息將減少17%至23%，或相當於4,000億美元；不過科技企業卻未受影響。

全球企業派息或按年跌23%

據駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）計算，今年第二季全球企業派息銳降1,080億美元，至3,820億美元，相當於按年下降22%，這將是2009年底，金融海嘯以來最差。報告指，2020年將是全球金融危機以來全球派息最少的一年，預料最好的情況下，全球派息下降17%，至1.18萬億美元；最差是派息跌23%，至1.1萬億美元。

全球來看，27%的企業削減派息，所受影響最大的歐洲有超過半數的企業減少派息，其中三分之二直接取消派息。

電信、大型科技及醫療保健企業派息不受影響

若以企業劃分，歐洲第二季企業派息規模銳減45%，降至770億美元，其中被歐洲央行要求停止派息的銀行業和其他金融公司佔了一半；受大宗商品價格下跌打擊的礦企和石油公司、以及非必需性消費品公司，營運也嚴重受到防疫封鎖措施打擊，導致派息大為減少。

相反​科技電信業，以及醫療保健公司的派息則相對不受影響，分別增長1.8%和0.1%。大型科技公司的韌性也幫助微軟及蘋果公司，今年首次擠進全球前十大派息公司行列；不過榜上第一的仍是雀巢公司。

駿利亨德森投資全球股票收益主管Ben Lofthouse表示，股息趨勢反映了當前社會和股市的趨勢，部分科技股的股息增加。未來企業的派息取向，視乎新冠疫情的發展。