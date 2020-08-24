【The LOHAS】日出康城超市首日吸2.4萬人流　人均消費300元

將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」昨日（23日）終於開幕，其中佔地兩萬呎的超級市場「FRESH新鮮生活」率先開業，首日人流量超過24,000人，人均消費約300元，整體營業額較集團預期多10%至20%。

電子支付達九成半

集團行政總裁李軒宇表示，以首日計算，95%場內消費為電子支付。即使人流眾多，亦未見出現大排長龍付款的情況。他續指，FRESH設有26個主題專區，每個主題區均以「合伙人」形式操作，實行自主管理及多勞多得，並因應貨種及顧客的需要所設計，他直言，希望場館的主題設計可以帶給客人尋寶感覺。

↓「FRESH新鮮生活」內部環境↓

+ 7 + 6 + 5

場內除引入本地及環球海鮮、各式蔬果、本地豬肉、急凍食品外，更引進米坊、豆品專區、蛋專區、特色香料、藥膳及酒坊等。此外，FRESH支持本地創意品牌，引入接近 1,500種香港製造產品，佔整體商品約15%，亦有為兒童而設的「童」食系列、健康及美容用品、寵物食品等。

創新支付體驗

FRESH推出首個創新支付體驗，除了傳統支付模式、即收銀處及自助付款機外，顧客可於食品專區以電子付款「即買即走」，可減省等候時間。更可下載「閃買」程式，在家中選購貨品，可以安排送貨上門；或到門市使用「閃買」自助付款機以電子付款，此模式可縮短輪候付款時間。