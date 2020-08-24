南方東英搶閘推科技指數ETF﹙3033﹚　溫傑：適合不諳個股的散戶

ETF發行商南方東英近日於聯交所上載最新的產品資料，宣布將推出與恒生科技指數掛勾的「南方東英恒生科技指數 ETF」（3033）。據了解，產品最快於本周五上市，每手基金單位200個，並擬每年12月派息。

據產品資料介紹，科技指數ETF的全年經常性開支比率為1.49%；估計年度跟蹤偏離度為2%。比較同樣由南方東英推出的恒生指數每日反向（-2x）（7500），該產品的全年經常性開支比率1.57%，預計年度平均每日跟蹤偏離度為0.02%。

市場消息指，自從恒指公司宣布推出科技指數後，港交所（0388）對發行商推出相關ETF抱憧憬，據悉除了南方東英之外，恒生及及華夏亦已經向證監會提交產品申請，估計在未來幾周掛牌上市。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，

揸定炒？ 溫傑建議短線操作

集合新經濟股於一身，散戶又應如何運用這類ETF？光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，科技指數ETF較能夠平衡風險，不用孤注一擲，對於一些不諳投資個股的散戶較為適合，「識買個股就買個股，唔識買可以考慮ETF」。

溫傑提到，由於目前市況相對波動，尤其新經濟股的波動性更大，故此他偏向利用這類ETF作短線至中線投資，一般約1個至3個月。至於有不少人認為現時科技股已經炒至「㷫烚烚」，有見科技指數ETF在高位時推出，溫傑建議不必在推出時立即買入，可以等候新經濟板塊出現回吐時再進場。而他始終認為，相比追蹤恒指的盈富基金(2800)，相信科技指數ETF的增長空間更大，長遠睇好新經濟發展。

傳10月推「港版納指」期貨

另外，有發行商透露，已經積極籌備推出科技指數的槓桿及逆向產品，但估計要待聯交所在今年10月推出相關指數的期貨時，才可以遞交產品上市申請。故此，在科技指數期貨推出前，市場只有1倍正向的科指ETF可供操作。

恒生指數公司上月27日正式推出恒生科技指數，當中由30隻成份股組成，包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）、小米（1810）、中芯（0981）、京東（9618）等。