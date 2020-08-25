南方東英恒生科技指數ETF（3033）定價曝光　入場費據悉僅1800元

有「港版納指」之稱的恒生科技指數，推出一個月後終於有相關ETF消息。南方東英資產管理將發行「南方東英恒生科技指數ETF」（3033），預計本周五（28日）在港交所正式上市。

據悉，南方東英恒生科技指數ETF每手基金單位200個，入場費1,800元，即每基金單位價格約9元。

據悉，華盛證券已正式開啟該ETF的獨家線上認購，認購期至本周三﹙26日﹚上午8時。

華盛證券CEO張霆指，將有很多互聯網公司從美國赴港二次上市。（資料圖片）

恒生科技指數將追蹤包括互聯網、電商、本地生活服務、金融科技、雲計算等板塊個股，包括市場關注的ATMX﹙阿里巴巴、騰訊、美團、小米﹚全部收入其中，合計佔比33.49%。

華盛證券CEO張霆向《香港01》表示，目前參與港股買賣的投資者，逾八成會參與大型互聯網公司的交易。他續稱，對於投資者來說，ETF的投資是長期、穩健的投資策略。

問及恒生科技指數的發展趨勢，張霆持積極態度，又認為將有很多互聯網公司從美國赴港二次上市。而這些企業在美國已經非常成熟，將會被納入恒生科技指數。

另外，有市場消息指，恒生資產管理及華夏基金積極籌備推出恒生科技指數ETF，惟目前尚未有消息關於何時披露相關產品。