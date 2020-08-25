標普和納指攜手創新高　摩根士丹利發預警

美股週一（24日）收高，道指漲逾370點。標普500指數史上首次收在3400點上方，與納指均創收盤新高。

道指漲378.13點，報28308.46點；納指漲67.92點，報11379.72點；標普500指數漲34.12點，報3431.28點。盤中，納指最高上漲至11462.05點，標普500指數最高上漲至3432.09點，均刷新了盤中最高歷史紀錄。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國股票策略師Mike Wilson表示，當前支持標普500指數創出紀錄新高漲勢的股票數量很少，市場很容易受到一些衝擊因素的影響，尤其是利率上升。

Wilson警吿說，最近學校重開進程受挫，以及潛在令人失望的經濟數據，可能迫使國會推出超預期的一攬子刺激計劃，進而可能導致債券收益率走高。Wilson在給客戶的一份報吿中寫道：「我們預計在接下來的幾周/幾個月內將出現利率恐慌，這最終可能導致美國主要股指首次出現可交易的修正走勢。」

此外，值得關注的是，全美商業經濟協會（NABE）最新調查顯示，經濟學家認為美國經濟有25%機會率陷入二次衰退。受訪者認為，美國經濟可能在2020年下半年或2021年某個時候走出衰退，但大部分經濟學家表示，美國國會需要擴大補充援助。