蘋果拆細在即　道指成份股將迎來大調整　油企埃克森美孚被剔出

標普道瓊斯指數公司8月24日表示，將對道瓊斯指數進行一次重大調整，加入三家新公司，Salesforce將取代埃克森美孚，Amgen將取代輝瑞，霍尼韋爾（Honeywell）將取代雷神技術公司。此次調整將於8月31日美股開盤前生效。

道瓊斯指數將進行自2013年以來最大的一次調整，此次調整是由於蘋果公司決定進行1：4的拆股，這將大大降低該基準指數對IT行業的敞口。

標普道瓊斯指數公司高級指數分析師Howard Silverblatt表示，蘋果此次拆股將使道瓊斯指數中的科技股（權重）從27.6%降至20.3%，這是一個顯著的下降。通過加入Salesforce，道指的科技股權重將回升至23.1%。

蘋果此次拆股將使其在道瓊斯指數中的權重從第一降至第17位。聯合健康集團將取代蘋果成為道指第一權重股，緊隨其後的家得寶和Amgen，Salesforce將是第六大權重股，霍尼韋爾將排在第11位。

蘋果權重將降至第17位

此外，值得關注的是，最近蘋果公司股價大漲，有分析認為這藴藏了巨大的泡沫。

投資公司Laffer Tengler Investments分析師表示，蘋果公司股價最近的大幅上漲更多是投機性的，這使其短期回調的時機趨於成熟。拉弗·騰格勒投資公司是蘋果的長期股東，但在最近的反彈中一直在拋售。

不過，國際投行摩根士丹利（Morgan Stanley）維持蘋果公司的增持評級，並將其目標股價從431美元上調至520美元，為華爾街投行中最高目標價。摩根士丹利表示，蘋果股價還有更大的上升空間。