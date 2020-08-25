台積電計劃明年設新研發中心　集中2納米晶片研發

根據台積電兩名高管近日公佈的短片資料顯示，該公司預計將在2021年開設新的研發中心，主要致力於2納米晶片研究等。

據《界面新聞》報道，全球規模最大的晶片製造商台積電高級副總裁張曉強在一份預先錄製的短片中表示，該公司位於台灣的研發中心將運營一條配有8,000名工程師的先進生產線。

台積電高級副總裁Y.P. Chin在另一段預先錄製的短片中對此指出，該設施將專注於研究2納米晶片等。

報道稱，目前台積電正在為新研發中心附近的2納米晶片生產工廠收購土地。

據瞭解，台積電官網上周四（20日）發佈消息稱，該公司自2018年4月大規模投產的7nm工藝所生產的晶片已達到10億顆，搭載產品種類超過100款。此外基於7nm的改良版6nm製程技術（N6）已導入量產，2cm編程技術取得突破。

另據台積電發佈的2020年第二季度財報顯示，該公司當季實現營收3,107 億元新台幣，按年增長28.9%；實現淨利潤1208.2億元新台幣，按年增長81.0%。其中7nm和16nm工藝依然是該公司營收的主要來源，5nm工藝的營收狀況未被披露。

台積電方面在二季度業績說明會上透露，公司3nm製程預計在2021年進行風險量產，2022年下半年實現量產。